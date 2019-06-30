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Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Klasik Otomobil Kulübü’nün 22.

Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

Klasik Otomobil Kulübü’nün 22. kez düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Rallisiyle klasik otomobiller Muğla’nın Bodrum ilçesinde yarıştı.
Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren “Batı Anadolu Rallisi” Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda yer alan Hapimag Sea Garden Resort’dan başlayarak 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. Birbirinden özel 70 klasik otomobilin katıldığı keyifli yarış iki gün boyunca devam etti. Ralliye katılan otomobiller Bodrum’un eşsiz güzelliğinde çizilen rotada nostalji rüzgarları estirdi.
Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu otomobillerin çok değerli olduğunun altını çizdi. Berberoğlu, "Bu otomobiller değerli araçlar. Kış boyunca kapalı garajlarda bekliyor ve daha sonra ilk baharın gelmesiyle garajlardan çıkıyor" şeklinde konuştu.

“Toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz”
Tarihi Batı Anadolu Ralli’sine de destek verdikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, "Kesinlikle çok keyif aldığımız bir yarıştı. Ege Bölgesi’nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Şimdi önümüzde Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası var. Heyecanla bekliyoruz" dedi.

Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

Klasik otomobiller Bodrum’u renklendirdi

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