Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu

İSTANBUL(AA) - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.
Bağdat Caddesi'nde sabah saatlerinde bir araya gelerek konvoy oluşturan klasik otomobil sahipleri, son hazırlıklar yapıldıktan sonra buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yöneldi.
Türk bayraklarıyla süslenen 95 aracın oluşturduğu konvoyun turu, Dolmabahçe'de tamamlandı.
Öte yandan bazı motosiklet kulübü üyelerinin oluşturduğu konvoy da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Motosikletlerin geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu.
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