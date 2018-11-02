Klasik otomobillere hayat veriyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oto tamircisi Abdullah Kılıç (43), hurdaya çıkmış klasik araçları eski haline getiriyor. Babasının 50 yıl yürüttüğü oto tamirciliği mesleğini 20 yıldır kendisi sürdüren Kılıç'ın atölyesi, klasik otomobil tutkunlarının uğrak yeri oldu. Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Kılıç, kentin en eski oto tamir ustalarından babası Gani Kılıç'ın yanında başladığı mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. Babasının yanında mesleğe çırak olarak başladığında klasik oto tamirine merak salan Kılıç, hurdaya çıkan klasik otomobilleri eski haline getiriyor. Klasik araçlarını tamir ettirmek isteyenler, Abdullah Kılıç'ın atölyesini tercih ediyor. Klasik otomobillerin her türlü tamiratını baştan sona yapabildiğini ifade eden Kılıç, "Babam 2005 yılında rahmetli oldu, ben mesleğe devam ediyorum. Babamın yanında çırak olarak yetiştim. Ben de genelde büyük araç, küçük araç, akü, dorse, eski araçların bakım onarım, tadilat, komple tadilat işleri, elektrik tesisatı gibi işleri yapıyorum. Rahmetli babam da eski araba tamiri yapardı. Amcam Zeki Kılıç da klasik araba tamircisi. Oradan belki merak kaldı. Klasik araçların dizaynını bildiğim için bunların donanımları farklı. Çok eski araç olmalarına rağmen özellikleri farklı. Eski araçları tamir etmek, ortaya bir şey çıkarmak daha güzel oluyor. Yeni araçlarda çok fazla tamir işi olmuyor, zaten genelde parça değişimi oluyor. Eski klasik araçların komple tesisatlarını bulamazsınız. Parça sıkıntısından dolayı genelde tamir işlerine büyük şehirlere gidiyorlar. Parçalarını bulmakta zorlanıyoruz. Şimdiye kadar birçok klasik arabanın tamirini yaptım" dedi. 'BİZ SAHİP ÇIKMIYORUZ' Şu an 1955 model bir otomobili tamir ettiğini ifade eden Abdullah Kılıç, "Bu otomobil 1955 model Chevrolet Belair. Bunun komple elektrik tesisatını yeniledim. Stoplar, farlar, ana tesisatı, iç dizaynı, göstergeleri komple sıfırlandı. Bu araç 1955 model olmasına rağmen elektrik donanımı 2018 model araçta yok. O kadar çok farklı özellikleri var ki. Mesela arkadaki fren lambası, sinyal verince sinyal görevi görüyor, sinyali kapatınca fren lambası görevini görüyor. Ön farları yakınca mesela park ışıkları sönüyor. Normal dizaynında böyle bir sistem yapmışlar. Amerika yıllardır bu sistemi kullanıyor. Bizimde Hacı Murat'ımız var. Bunlar çoğaltılabilirdi ama sahip çıkmıyoruz. Amerika'da şu aracı isteyin, bütün parçaların orijinal sıfır parçası vardır. Halen üretiliyor. Amerika milli değerlerine sahip çıkıyor. Ama biz sahip çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı. 'KLASİK OTOMOBİL BİR ZEVK' Klasik otomobillerin ayrı bir zevk olduğunu belirten Kılıç, "Eski arabalara eskiden rağbet daha fazlaydı. Ben bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Bunlara binmek ayrı bir zevk. Klasik araçların ayrı bir zevki var. Ben klasik bir otomobili, sıfır bir otomobile değişmem. Klasik araçlar hoşuma gidiyor. Çok önceden bir yerde okumuştum. Fransa'da bir çiftçi zamanında durumu iyiyken klasik arabalardan almış. Ölünce çocukları hangarı açtıklarında dünyada sadece 3 tane üretilen otomobilin birini o adam almış. Bu çok farklı bir şey. Bugün lüks araçlar herkeste var ama bu tip araçlar kimsede bulunmuyor" diye konuştu.

