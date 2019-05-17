Klasik otomobillerini satışa çıkardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, klasik otomobil tutkunu olan iş insanı Abdullah Ezim, 44 aracın bulunduğu koleksiyonundan 6'sını satışa çıkardı.

İnegöl'de yaşayan ve 44 klasik otomobillik koleksiyonu bulunan iş insanı Abdullah Ezim; 1973 model Chevrolet, 1957 model Chevrolet, 1960 model Chevrolet, 1959 model Chevrolet, 1953 model Chevrolet ve 1964 model Ford F100'ünü satışa çıkardı. Klasik otomobillerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ezim, 'Araçlarımızın hepsi satılıktır. Kapalı alanda durmaktadır. Araçlar ile ilgilenen arkadaşlar cumartesi pazar İnegöl'de görebilirler' yazdı.

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