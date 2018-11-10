"Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne kadar seçkin eserlerin seslendirileceği "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin düzenlediği konserler, Kadıköy'deki Şehir Hatları Eminönü-Karaköy İskelesi'nin ikinci katındaki "İstanbul Kitapçısı"nda gerçekleştirilecek.

İlki 11 Kasım saat 11.30'da yapılacak ve nisan ayına kadar her hafta pazar günleri devam edecek konser serisine katılım ücretsiz olacak.

Geçen sene başlayan ve geleneksel olarak her sene yapılması planlanan konserlerde, İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan müzik grupları, ünlü bestekarların eserlerini icra edecek.

Konserler sayesinde hem geleceğin usta sanatçıları olacak gençler deneyim kazanacak, hem de müzikseverler genç sanatçıları dinleme imkanı bulacak.

İlk konserde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri "Musikimizin Yakın Dönem Bestekarları Serisi" temasıyla müzikseverlerle buluşacak.

İstanbulluların tarihi yarımada manzarası ve kahve eşliğinde dinleyeceği 18 Kasım'daki konser, "Musikimizde Kadın Bestekarlar Serisi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Öğretmenler Gününe özel olarak hazırlanan 25 Kasım'daki konseriyse, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı bünyesindeki ilköğretim öğrencileri verecek.

