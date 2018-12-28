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'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' haberine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen 24 Aralık'ta ceza avukatı Abdi Yaşar'ın tutuklu müvekkiliyle birlikte duruşma öncesi savunma hazırlamak için gittiği cezaevine yanında götürdüğü klasörün iddiaya göre 'silah' sayıldığı gerekçesiyle alınmadığı haberlerinin üzerine Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen 24 Aralık'ta ceza avukatı Abdi Yaşar'ın tutuklu müvekkiliyle birlikte duruşma öncesi savunma hazırlamak için gittiği cezaevine yanında götürdüğü klasörün iddiaya göre 'silah' sayıldığı gerekçesiyle alınmadığı haberlerinin üzerine Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. 'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' haberlerinin gerçeği yansıtmağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı' şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kurallar vardır. Bu kurallar ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerle net olarak belirlenmiştir. Haberde adı geçen avukat 24.12.2018 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek müvekkili ile görüşmek istemiştir. Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir. Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir. Kurum personelinin kendisine güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşı, “Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarım” diyerek tepki göstermiştir. Dolayısıyla basın ve yayın organlarında çıkan gerçeğe tamamen aykırı ve maksatlı bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir. Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

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