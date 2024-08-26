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Klatskin tümörü nedir? Klatskin tümörü belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:23
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Klatskin tümörü, genellikle safra kanallarında veya karaciğer içindeki epitel dokuda gelişir. Bu nadir rastlanan kanser türü, çoğunlukla 50 yaş ve üzerindeki bireylerde görülür, ancak genç yaşta da ortaya çıkabilir. İstatistikler, erkeklerde bu kanserin kadınlara kıyasla daha yüksek bir sıklıkta görüldüğünü göstermektedir.

Klatskin tümörü nedir? Klatskin tümörü belirtileri ve tedavisi

Klatskin tümörü, safra kesesindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalmasıyla ortaya çıkan malign bir tümördür. Genellikle 55 yaş ve üzerindeki erişkinlerde daha sık görülür ve erken evrelerde genellikle belirti vermez, bu nedenle sıklıkla geç fark edilir. Ancak hastalık ilerledikçe, karın ağrısı ve karında şişlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Teşhis için genellikle BT taramaları, endoskopik ultrasonografi, PET taramaları ve biyopsi gibi çeşitli testler kullanılır. Tedavi yöntemleri, hastanın durumuna ve kanserin evresine bağlı olarak cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi seçenekleri içerebilir.

Klatskin tümörü nedir?

Klatskin tümörü, karaciğerin hemen dışındaki safra kesesinden gelen sistik kanallardan oluşan ortak safra kanalını oluşturan sol ve sağ hepatik kanalların birleşim noktasında meydana gelen ekstrahepatik safra kanalı kanseridir. Bu tümör, safra kanallarını tıkayarak safra akışını engeller ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken teşhis, tümörün yayılmadan önce tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlar; ancak hastalık ilerlediğinde, karaciğer nakli gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Klatskin tümörü neden olur?

Klatskin tümörünün ortaya çıkmasına neden olabilecek birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında yaş, sigara kullanımı, obezite, ailede kanser öyküsü ve bazı kalıtsal hastalıklar yer alır. Bu tür kanserler, genellikle geç fark edilse de, ileri evrelerde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Klatskin tümörü belirtileri nelerdir?

Klatskin tümörü, safra kanalında oluşan bir tümör olup, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve sarılık gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu tümör, safra akışını engelleyerek belirtilere yol açar. Klatskin tümörü belirtileri şunları içerebilir:

  • Karın bölgesinde ağrı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Aşırı kilo kaybı
  • Ciltte sarılık ve kaşıntı
  • Göz beyazında sararma

Klatskin tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Klatskin tümörünün tedavisi, hastanın durumuna ve evresine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Klatskin tümörü ameliyatı: Kanser cerrahi olarak çıkarılabilir. Ameliyat sonrasında bağırsakların normal işlevini sürdürmesi için bazen bağırsak tüpleri (restenoz) yerleştirilebilir.
  • Kemoterapi: Tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak veya öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Cerrahi müdahale sonrası veya cerrahinin mümkün olmadığı durumlarda uygulanabilir.
  • Radyoterapi: Yüksek doz radyasyon ile tümör hücrelerini hedef alır. Cerrahi tedavi sonrası veya cerrahinin mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir.
  • İmmunoterapi: Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücreleriyle savaşmasına yardımcı olur.

  • Tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, yaşı, tümörün büyüklüğü ve yayılma durumu gibi faktörlere bağlı olarak bir onkolog veya cerrahi uzmanı tarafından belirlenir.

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Anahtar Kelimeler:
safra kesesi tümör
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