Klatskin tümörü nedir? Klatskin tümörü belirtileri ve tedavisi

Klatskin tümörü, safra kesesindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalmasıyla ortaya çıkan malign bir tümördür. Genellikle 55 yaş ve üzerindeki erişkinlerde daha sık görülür ve erken evrelerde genellikle belirti vermez, bu nedenle sıklıkla geç fark edilir. Ancak hastalık ilerledikçe, karın ağrısı ve karında şişlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Teşhis için genellikle BT taramaları, endoskopik ultrasonografi, PET taramaları ve biyopsi gibi çeşitli testler kullanılır. Tedavi yöntemleri, hastanın durumuna ve kanserin evresine bağlı olarak cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi seçenekleri içerebilir.

Klatskin tümörü nedir?

Klatskin tümörü, karaciğerin hemen dışındaki safra kesesinden gelen sistik kanallardan oluşan ortak safra kanalını oluşturan sol ve sağ hepatik kanalların birleşim noktasında meydana gelen ekstrahepatik safra kanalı kanseridir. Bu tümör, safra kanallarını tıkayarak safra akışını engeller ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken teşhis, tümörün yayılmadan önce tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlar; ancak hastalık ilerlediğinde, karaciğer nakli gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Klatskin tümörü neden olur?

Klatskin tümörünün ortaya çıkmasına neden olabilecek birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında yaş, sigara kullanımı, obezite, ailede kanser öyküsü ve bazı kalıtsal hastalıklar yer alır. Bu tür kanserler, genellikle geç fark edilse de, ileri evrelerde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Klatskin tümörü belirtileri nelerdir?

Klatskin tümörü, safra kanalında oluşan bir tümör olup, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve sarılık gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu tümör, safra akışını engelleyerek belirtilere yol açar. Klatskin tümörü belirtileri şunları içerebilir:

Karın bölgesinde ağrı

Yorgunluk ve halsizlik

Mide bulantısı ve kusma

Aşırı kilo kaybı

Ciltte sarılık ve kaşıntı

Göz beyazında sararma

Klatskin tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Klatskin tümörünün tedavisi, hastanın durumuna ve evresine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır: