Klavye kullanım hızıyla dünya 3'üncüsü oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Merkez Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi 12'nci sınıf öğrencisi Samet Dağ (17), Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Gurubu Başkanlığı (INTERSTENO-TÜRK) tarafından düzenlenen 'İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2023 Eğitim Vizyonu İl hedefleri doğrultusunda 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' ve 'Mesleğim Hayatım' projesi kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı'na katılan Dağ, klavye kullanımındaki hızını stant ziyaretçilerine de gösterdi.

Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışmalarda Türkiye sıralamasında 70, dünya sıralamasında ise 26'ncı olduğunu kaydeden Samet Dağ, bu sene ise kendisini biraz daha geliştirdiğini ve Türkiye'de 11, dünyada ise 3'üncülük derecesi elde ettiğini söyledi. Normal bir kişinin üç dakikada 90 kelime yazabildiğini kendisinin ise bir dakikada 125-130 kelime yazdığını aktaran Dağ, "Bölümümüzdeki en önemli derslerden biri de de klavye dersidir. Okulu bitiren birisi adliyede katiplik olarak veya farklı kurumlarda kolaylıkla iş bulabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak Türkiye Klavyesi yani F klavye kullanılmaktadır. Q klavye artık mazi olmuş durumda. F klavyeyi kaybetmemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de yarışmalar düzenlenmekte ve biz bu yarışmalara girerek başarılı olursak belgeler almaktayız. Bunlarda bizim için ilerde işe girmelerde önümüzü açmaktadır. Bu bağlamda, adliyelerdeki katiplik sınavlarına giren bir kişi 3 dakikada 90 ve üzeri kelime yazması gerekirken, ben elde etmiş olduğum derece ile dakikada 125-130 kelime yazıyorum. Bu da 3 dakikada 360 kelimeyi buluyor" dedi.

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