Klavye şampiyonu öğrenciler altın ile ödüllendirildi

Türkiye 2019 yılı İhsan Yener F Klavye 0-12 Yaş Grubu Çoklu Dil Kategorisinde derece yapan Sandıklılı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Nisan Maya Tunçoğlu, Bağdagül Özkan ve Rümeysa Özen altın ile ödüllendirildi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, 53 il ve KKTC olmak üzere 175 okuldan toplam 787 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın 0-12 Yaş gurubu Çoklu Dil Kategorisinde Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Nisan Maya Tunçoğlu Türkiye 1’incisi, Bağdagül Özkan Türkiye 2’incisi ve Rümeysa Özen ise Türkiye 3’üncüsü oldu. Düzenlenen hediye programına; Kaymakam Eflatun Can Tortop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, öğretmen, öğrenci ve dereceye giren öğrencilerin velileri katıldı. Cumhuriyet Ortaokulundaki programda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Eflatun Can Tortop çeyrek altın hediye etti. Kaymakam Tortop, “Öğrencilerimiz F klavyede başarılı oldular. 1.,2. ve 3’üncülük derecelerini ilçemize kazandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu konuda varsa eksikliklerini başlarında ki öğretmenleri gayet başarılı giderecekler” dedi.

Klavye eğitmeni Sınıf Öğretmeni Hasan Erdoğan, “Sandıklı’daki öğrenci grupları olarak üç yıldır bu yarışmalara katılıyoruz. 2019 İhsan Yener Türkiye şampiyonasında üç kızımız derece yaptı. Hem hızlı yazım alanında hem de çoklu dillerde yaklaşık 18 tane dili konuşmamasına rağmen hızlı, etkili ve hatasız bir şekilde yazarak Dünya sıralamasında ciddi yerler elde etmişlerdir. Geçen yıl Almanya’da yapılan Dünya Şampiyonası yarışmalarında dünya üçüncülüğünü kazandık. Bu yıl 13 ile 19 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da bir dünya şampiyonası düzenlenecek. 36 Ülke katılımı ile yapılacak. Her ülke kendi mili klavyesi ile yarışacak. Bu F Klavyeyi ülkemize kazandıran İhsan Yener hocamız da Afyonlu’dur. Onun için bizim buna daha çok sahip olmamız gerek” diye konuştu.