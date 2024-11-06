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Klavyede olmayan semboller: Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.11.2024 19:25
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Dijital dünyadaki yenilikler ile beraber iletişim alanında birçok gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden biri bilgisayar ya da akıllı cep telefonları aracılığı ile iletişim kurmaktır. Günümüzde pek çok kullanıcı bu tür cihazlar üzerinden diğer kullanıcılar ile mesajlaşmakta ve sohbet etmektedir. Bu sohbetlerde kullanılan çeşitli sembol ve simgeler vardır. Ancak bazı semboller klavye üzerinde olmayabilmektedir. Peki, klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Klavyede olmayan semboller: Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Gerek bilgisayarlar gerekse akıllı cep telefonları üzerinde yer alan klavyedeki çeşitli tuşlara basarak mesajlaşma sırasında birçok emoji ve sembol oluşturulabilmektedir. Bu emoji ve semboller sayesinde insanlar birbirleriyle daha hızlı bir şekilde iletişim kurmakta ve duygularını daha kestirmede yoldan ifade edebilmektedir. Ancak bazı semboller klavye üzerinde doğrudan olmayabilmektedir. Klavyede olmayan semboller için bazı kısayol tuşlarından faydalanılır.

Klavyede olmayan semboller hangileridir?

İnternetin yaygın olarak kullanıldığı bu devirde mesajlaşırken birçok farklı simge ya da işaret kullanılmaktadır. Bu simgelerin birçoğu klavye üzerinde hâlihazırda bulunurken kimisi için ise birden fazla tuşa basılması gerekebilmektedir. Ay yıldız, kalp, kardan adam, şemsiye, kare, üçgen, nota, uçak, kurdele gibi çeşitli semboller klavye üzerinde olmayabilmektedir. Bu klavye üzerinde olmayan işaretleri oluşturabilmek için çeşitli tuşlara basılmaktadır. Ayrıca bu tuşlar kullanılmadan klavyede olmayan semboller kopyala işlemi de yapılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için internet üzerinden arama yapılarak, çeşitli emoji ve semboller kopyalanıp kullanılabilir.

Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Bilgisayar veya akıllı cep telefonu klavyelerinde bulunmayan sembolleri oluşturmak için çeşitli kısayol tuşlarından yararlanılır. Bu kısayol tuşları sayesinde insanlar istedikleri sembolleri kolayca oluşturabilir ve sohbetlerinde karşı tarafa gönderebilir.

Klavyede yer almayan birçok farklı sembol ve işaret vardır. Bunlardan biri Türk bayrağıdır. Klavyede olmayan semboller Türk bayrağı için kullanabilecek herhangi bir kısayol tuşu yoktur. Türk bayrağı sembolüne ulaşmak için internet üzerinden arama yapılabilir ve bu sembol kopyala yapıştır işlemi yapılarak kullanılabilir. Bu bağlamda bazı sembolleri klavyedeki tuşlar ile oluşturabilmek için izlenmesi gereken adımlar ise kısaca şu şekildedir:

  • Klavyede olmayan semboller kalp için de vardır. Bunun için kullanılması gereken tuşlar; Alt tuşu ile 3 sayısıdır. Alt tuşu ile 3 sayısına aynı anda basıp Alt tuşu bırakıldığında kalp sembolü oluşturulacaktır.
  • Klavyede olmayan semboller uçak için kullanılması gereken tuşlar; Alt tuşu ile 9992 sayılarıdır. Alt tuşu ile 9992 sayılarına aynı anda basıp Alt tuşu bırakıldığında uçak işareti belirecektir.
  • Klavyede olmayan semboller ay yıldız için de bulunur ancak bunun için yapılması gereken bu sembolü internet üzerinden bulmak ve kopyalamaktır.
  • Klavyede olmayan semboller PUBG oyunu için de geçerlidir. Bu oyun için ihtiyaç duyulan semboller internet üzerinden araştırılabilir ve kopyala yapıştır işlemi yapılarak kullanılabilir.
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