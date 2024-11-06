Klavyede olmayan semboller: Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Gerek bilgisayarlar gerekse akıllı cep telefonları üzerinde yer alan klavyedeki çeşitli tuşlara basarak mesajlaşma sırasında birçok emoji ve sembol oluşturulabilmektedir. Bu emoji ve semboller sayesinde insanlar birbirleriyle daha hızlı bir şekilde iletişim kurmakta ve duygularını daha kestirmede yoldan ifade edebilmektedir. Ancak bazı semboller klavye üzerinde doğrudan olmayabilmektedir. Klavyede olmayan semboller için bazı kısayol tuşlarından faydalanılır.

Klavyede olmayan semboller hangileridir?

İnternetin yaygın olarak kullanıldığı bu devirde mesajlaşırken birçok farklı simge ya da işaret kullanılmaktadır. Bu simgelerin birçoğu klavye üzerinde hâlihazırda bulunurken kimisi için ise birden fazla tuşa basılması gerekebilmektedir. Ay yıldız, kalp, kardan adam, şemsiye, kare, üçgen, nota, uçak, kurdele gibi çeşitli semboller klavye üzerinde olmayabilmektedir. Bu klavye üzerinde olmayan işaretleri oluşturabilmek için çeşitli tuşlara basılmaktadır. Ayrıca bu tuşlar kullanılmadan klavyede olmayan semboller kopyala işlemi de yapılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için internet üzerinden arama yapılarak, çeşitli emoji ve semboller kopyalanıp kullanılabilir.

Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır?

Bilgisayar veya akıllı cep telefonu klavyelerinde bulunmayan sembolleri oluşturmak için çeşitli kısayol tuşlarından yararlanılır. Bu kısayol tuşları sayesinde insanlar istedikleri sembolleri kolayca oluşturabilir ve sohbetlerinde karşı tarafa gönderebilir.

Klavyede yer almayan birçok farklı sembol ve işaret vardır. Bunlardan biri Türk bayrağıdır. Klavyede olmayan semboller Türk bayrağı için kullanabilecek herhangi bir kısayol tuşu yoktur. Türk bayrağı sembolüne ulaşmak için internet üzerinden arama yapılabilir ve bu sembol kopyala yapıştır işlemi yapılarak kullanılabilir. Bu bağlamda bazı sembolleri klavyedeki tuşlar ile oluşturabilmek için izlenmesi gereken adımlar ise kısaca şu şekildedir: