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"Kleopatra Koyu" gelişme planına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesindeki koyla ilgili hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptal edilmesine ilişkin açılan davaya devam edildi

Antalya'da "Kleopatra Koyu" olarak bilinen Mehmet Ali Bükü'ne yönelik hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptaline ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Antalya 3. İdare Mahkemesindeki duruşmaya, Antalya Barosu ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinin avukatlarıyla davacı bölge sakinlerinden bazıları katıldı.

Baro adına duruşmada yer alan avukat Tuncay Koç, yüzde 90'ı ormanla kaplı söz konusu bölgenin, son bakir kalmış alanlardan biri olduğunu belirtti.

Alanda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çok sayıda hayvan türünün yaşadığına dikkati çeken Koç, bu nedenle koyda yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mimarlar Odası temsilcisi avukat Sevda Mesci ise alt ölçekli planlar yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Planın iptal edilmesi gerektiğini belirten Mecsi, ihalenin iptali için de yargıya başvuracaklarını kaydetti.

Mecsi, planda, planlama ilkeleri açısından da aykırılıklar bulunduğunu öne sürdü.

Avukatların sözlerini tamamlanmasıyla sona eren duruşmanın karara kaldığı belirtildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, Kemer ilçesindeki koyla ilgili hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın, kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı iddiası ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda Antalya 3. İdare Mahkemesi geçen mart ayında planın yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme, "Alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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"Kleopatra Koyu" Antalya dava İdare Mahkemesi imar planı

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