"Kleopatra Koyu" gelişme planına ilişkin dava

Antalya'da "Kleopatra Koyu" olarak bilinen Mehmet Ali Bükü'ne yönelik hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptaline ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Antalya 3. İdare Mahkemesindeki duruşmaya, Antalya Barosu ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinin avukatlarıyla davacı bölge sakinlerinden bazıları katıldı.

Baro adına duruşmada yer alan avukat Tuncay Koç, yüzde 90'ı ormanla kaplı söz konusu bölgenin, son bakir kalmış alanlardan biri olduğunu belirtti.

Alanda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çok sayıda hayvan türünün yaşadığına dikkati çeken Koç, bu nedenle koyda yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mimarlar Odası temsilcisi avukat Sevda Mesci ise alt ölçekli planlar yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Planın iptal edilmesi gerektiğini belirten Mecsi, ihalenin iptali için de yargıya başvuracaklarını kaydetti.

Mecsi, planda, planlama ilkeleri açısından da aykırılıklar bulunduğunu öne sürdü.

Avukatların sözlerini tamamlanmasıyla sona eren duruşmanın karara kaldığı belirtildi.