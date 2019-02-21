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Kleopatra Koyu'nun kiralanmasına tepki eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle kiralanmasına tepki için siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eylem yaptı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle kiralanmasına tepki için siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eylem yaptı.

Tekirova Mahallesi'ndeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle 29 yıllığına kiralanmasına karşı bölgede yeni eylem yapıldı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova'da yaşayan bazı vatandaşların ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava kapsamında koya, mahkeme tarafından bilirkişi heyeti gönderildi. Heyet bölgede inceleme yaparken, Kemer Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın başkan adayı CHP'li Mustafa Gül, Cumhur İttifakı'nın Kemer Belediye Başkan adayı MHP'li Yusuf Üras, DSP Kemer Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlardan oluşan grup yürüyüş yaptı.

'Bunlar son koylarımız', 'Yapılaşma istemiyoruz', 'Tekirova bizimdir' yazılı dövizler taşıyan grup, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Tekirova Sivil Toplum Platformu Kurucusu Sami Adaletli, platform ve STK'lar adına açıklamayı okudu. Kleopatra Koyu'nun milli park statüsünde ve caretta caretta kaplumbağalarının yaşadığı, içinde tarihi SİT alanlarının bulunduğu bir bölge içerisinde yer aldığını vurgulayan Sami Adaletli, "Şimdi biz burayı, alanı tel örgülerle çevirmek maharetiyle, bizlerden çok çok önce var olan canlı popülasyonunu görmezden gelerek, bir sermayedar grup daha da çok para kazansın ve ömürlerinin sonuna dek bir koy sahibi olabilsinler diye yok mu edeceğiz" dedi.

Koyun imara açılması halinde özellikle yaz aylarında birçok kişinin burada denize girme imkanının ellerinden alınacağını, teknelerin koyu doğal sığınma limanı olarak kullanamayacağını, tur teknelerinin bölgedeki Kleopatra siluetini turistlere gösteremeyeceğini ve halkın denizlerden tecrit edileceğini söyleyen Sami Adaletli, "Dün bu topraklarda doğmuş, hür yaşamış, gezmiş ve bizlere bırakmış olan dedelerimizin 'Muharrem Koyu', 'Gemi yıkığı', 'Çiftlik', 'Mehmet Ali Bükü' olarak isimler verdiği bu koya, bizler, torunları olarak 'Kleopatra' adını verdik. Yaşatmak, çocuk ve torunlarımıza aynı şekilde bırakmak hakkımız ve vazifemizdir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

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