Kliçko kardeşler: Ringlerden cepheye

Ukraynalı Vitali ve Vladimir Kliçko kardeşler, uzun yıllar ağır sıklette boks dünyasının önemli isimleri arasında yer aldı, dünya şampiyonlukları kazanarak boksta ulaşılabilecek en üst noktaya ulaştı. Şimdi ise sonu belirsiz yeni bir mücadelenin, hayatlarının en tehlikeli mücadelesinin içindeler.

Yedi yıldır Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanlığı görevini yürüten Vitali Kliçko, savaşta da ön cephede yer alıyor. Kurşun geçirmez yeleğiyle cephede nikah kıyarken ya da hava saldırılarına karşı sığınak işlevi gören metro istasyonunda gezerken verdiği görüntü ve fotoğraflarında kardeşi Vladimir de hep yanında.

İki kardeş, Batı'da Ukrayna direnişinin sembol çehreleri arasında. Taşıdıkları sembolik önemin ve Ukraynalıların sesinin yurt dışında duyulabilmesinde oynadıkları rolün farkındalar. Alman Welt gazetesine verdikleri söyleşide de Ukrayna'yı asla terk etmeyecekleri mesajını net bir şekilde yinelediler. Almanca gerçekleştirilen söyleşide Vitali, "Gidersem bu ihanet olur ve bir daha asla aynaya bakamam" derken Vladimir de, "Tabii ki başka yere gidilebilir. Ama insanın bir evi var" diyordu.

İki kardeş Almanya'da çok yakından tanınan popüler isimler. Her ikisi de uzun yıllar ağır sıklet boksör olarak Almanya'da sözleşmeli olarak ringlerde mücadele verdi. Profesyonel boks hayatlarına 1996'da Hamburg'da başlayan Vitali ve Vladimir, aileleriyle Almanya'ya yerleşti ve şirketler kurarak iş hayatına da atıldı. Vitali'nin eşi Natalia ve çocukları halen Hamburg'da yaşıyor.

Boks kariyerine 2013 yılında son veren Vitali 50 yaşında. Ukrayna'daki Avrupa yanlısı demokratik güçlere verdiği destek profesyonel boks hayatı dönemine kadar uzanıyor. 2004'teki "Turuncu Devrim"e aktif destek veren Vitali, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı düzenlenen protesto gösterilerinde sembol figürlerden biri haline geldi. Yanukoviç'in devrilmesinin ardından Ukrayna'da siyasi faaliyetlerine devam eden Vitali'nin ismi, Yanukoviç'in olası halefleri arasında bile anıldı. Ancak devlet başkanlığı için henüz yeterli tecrübeye sahip değildi. 2014'te Kiev Belediye Başkanlığına adaylığını koydu. 2015 ve 2020'deki seçimlerde iki kez üst üste göreve seçildi.

Kendisinden beş yaş küçük kardeşi Vladimir ise yine dünya şampiyonluklarıyla taçlanan boks kariyerini 2017'ye kadar sürdürdü ve Almanya'da kaldı. Ukrayna'daki demokratik güçlere destek veren Vladimir, Şubat ayında ağabeyine yardım için Kiev'e gitti ve kendisini Ukrayna ordusuna gönüllü olarak yazdırdı.

Kliçko kardeşlerin babası da bir asker. Sovyet hava kuvvetlerinden Ukraynalı bir subayın oğlu olan Vladimir 1971'de Kırgızistan'da, Vladimir de 1976'da Kazakistan'da doğdu. Ailenin 1984'te Ukrayna'ya taşınması sonucu iki kardeş de orada büyüdü ve boks kariyerine başladı.

Uzun yıllar boyunca dünyada ağır sıklet boks sporunun önde gelen isimleri arasında yer alan Kliçko kardeşler, dövüşçü klişesini kırarak sempatik tavırlarıyla medyanın da sevilen muhatapları haline geldi, hatta çocuklara yönelik şekerleme reklamlarına bile çıktı.

Şimdi ise o dönemler sanki farklı bir yaşamdanmış gibi görünüyor olsa gerek. Vitali Kliçko, birkaç gün önce Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye Kiev'den verdiği demeçte, "Sabah uyandığımda sanki her şey bir rüyaymış gibi düşünüyorum. Ama maalesef gerçek" diyor ve yeni yaşamının acı gerçeklerini şöyle dile getiriyordu: "Ölmem gerekiyorsa ölürüm. Ülkesini seven için, ülkesi için ölmek bir şereftir."

AFP / BK,ET

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