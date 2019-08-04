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Klima bakımı için arayarak dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Bartın’da kendilerini yetkili klima servisi olarak tanıtıp, bakım yapma bahanesi ile vatandaşları dolandıran şüpheliler gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre E.K.

Klima bakımı için arayarak dolandırdılar

Bartın’da kendilerini yetkili klima servisi olarak tanıtıp, bakım yapma bahanesi ile vatandaşları dolandıran şüpheliler gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre E.K. (19) ve B.K. (31) isimli iki şüpheli kendi adlarına tahsis ettirdikleri 08502551081 numaradan klima sahiplerini arayarak yetkili servis olduklarını ve klimanın bakımının geldiğini belirterek, Bartın’da 20 kişiyi dolandırdı. Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları, sözde bakım yaptıkları klimaların bozulmasıyla ortaya çıktı. Klimaları bozulan vatandaşlar, klimanın Bartın’daki yetkili servisini arayınca gerçek ortaya çıktı. H.B. isimli yetkili servis durumu polise bildirdi. Şüphelileri de arayarak sözde bakım için çağıran H.B. bu sayede yakalanmalarını sağladı. 2 şüphelinin gittikleri yerlerden sözde bakım ücreti altında 100 ila 200 lira arasında bakım ücreti topladıkları ortaya çıktı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kullandıkları otomobille suçüstü yakalanan şüphelilerin araçlarında bulunan tamir aletlerine de el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Yetkili servis hizmeti veren H.B., “Beni bir müşteri aradı ve klima bakımı için ne zaman geleceksiniz diye sordu. Baktığımızda müşterinin kaydının bulunmadığını gördük. Arandıkları numarayı aradım ve randevu aldım. Randevu günü bu arkadaşlar aradı ve konum istedi. Beni arayan müşterinin adresine gittim ve konum attım. Geldiklerinde ise kaçtılar. Tekrar aradığımda biz oraya gelmiyoruz dediler. İnsanlarımız bu tür insanlara kanmasınlar” dedi.

Klima bakımı için arayarak dolandırdılar

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