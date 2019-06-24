HABER

Klima bilinçli kullanılmazsa, hastalık saçıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Uzmanlar, sıcak ve bunaltıcı havalarda serinlemek için vazgeçilmez olan klimaların bilinçli kullanılmadığı takdirde, hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klimaların yoğun olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, serinlemek isterken sağlık sorunlarının da beraberinde gelebileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, sıcak ve bunaltıcı havalarda serinlemek için vazgeçilmez olan klimaların bilinçli kullanılmadığı takdirde, hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.
Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klimaların yoğun olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, serinlemek isterken sağlık sorunlarının da beraberinde gelebileceğine dikkat çekti. Sıcak yaz günlerinin dostu klimaların, ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açmanın yanı sıra, omurga rahatsızlıklarını da tetikleyebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Soğuk hava akımının ev, iş yeri ve araç içerisinde doğrudan vücudun üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanması gerekir. Soğuğun yol açabildiği birçok sorun var. Bunlardan biri de omurga sağlığımıza dikkat etmediğimiz takdirde bel ve boyun ağrısına yol açabilmesidir. Soğuk hava ve cereyan doğrudan fıtığa sebep olmaz. Ancak eklemlerde sorun varsa, fıtığa zemin hazırlayabilir. Soğuk hava, özellikle bel ve boyun sağlığına dikkat etmeyen kişilerin omurgasında yer alan eklemlerdeki kas ile bağların gerilmesine yol açıp, bel ya da boyun fıtığını tetikleyebilir. Çünkü soğuk hava akımıyla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma omurganın toleransını da azaltır. Klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terlemiş birisinde kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara yol açar. Bunun sonucunda, örneğin normalde yerden birkaç kiloyu kaldırdığınızda belinizde hiçbir sorun oluşmazken, soğuk hava sebebiyle omurgada yer alan eklem çevresindeki kaslarınız gerilmiş, esnekliğini ve gücünü yitirmiş ise bel fıtığı gelişebilir’’ dedi.
Klimalar çalıştırılırken ortam ısısı yavaş yavaş düşecek şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “Soğuk hava akımı yüksek hızda doğrudan vücudumuz üzerine çevrilmemeli. Oda sıcaklığı dış ortam sıcaklığından 7-8 derece düşük olacak şekilde ayarlanmalı. Oda sıcaklığı 25 dereceden daha düşük ısılara ayarlanmamalı. Klima kullanılan yerin kapı ve pencereleri kapalı tutulmalıdır. Gece yatmadan önce klima mutlaka kapatılmalıdır. Sabaha karşı doğal olarak vücut ısısı düşer ve uyanıkken rahatsız etmeyecek serinlik, uyuyakaldığımızda hastalık sebebi olabilir” şeklinde konuştu.
Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, düzenli egzersiz yapmayan, fazla kilosu olan veya kireçlenme sorunu yaşayan kişilerin omurgalarının soğuğa ve cereyana karşı daha dayanıksız olduğunu da sözlerine ekledi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite ameliyatı olduİsviçre’den geldi, Samsun’da obezite ameliyatı oldu
İki böbreğini kaybetti, nakille sağlığına kavuştuİki böbreğini kaybetti, nakille sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.