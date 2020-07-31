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  4. Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 22:42 | Son Güncelleme

Adana'da klima ünitesindeki patlama sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda Bedriye Zeren'in (85) kaldığı iki katlı evin ikinci katındaki klimanın iç ünitesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangın, evde bulunan televizyonda da yaşanan patlamayla kısa sürede büyüdü.

Yangın sırasında evde bulunan Bedriye Zeren, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olaydan yara almadan kurtulan Bedriye Zeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram vakti evinin yandığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. (AA)

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