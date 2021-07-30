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Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

30.07.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu. Yolcuların artan sıcak şikayeti üzerine sürücü yolcuları Küçükçekmece’deki Cennet Durağı’nda indirdi.

Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

Haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı. Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı.

Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü yolcuları Küçükçekmece’deki Cennet Durağı’nda indirdi.

Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu. Arızalı araç servise götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs
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