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Klima evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek katlı evde klimanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Klima evi yaktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tek katlı evde klimanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Körfez İlimtepe Mahallesi'nde bulunan Mesut Şimşek'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde arızalı olan klima yanmaya başladı. Alevler kısa sürede evdeki ahşap kaplamaları tutuşturdu. Körfez Belediyesi'ne bağlı bir şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapan Mesut Şimşek ve ailesi, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının ardından elektrik tesisatını ahşap kaplamaları sökerek, kontrol etti. Yangında evde hasar meydana geldi.

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Klima evi yaktıKlima evi yaktıKlima evi yaktıKlima evi yaktı

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