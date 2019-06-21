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Klima gazı yüklü kamyonette yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

OSMANGAZİ Köprüsü’nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı.

Klima gazı yüklü kamyonette yangın

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - OSMANGAZİ Köprüsü’nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı. AFAD ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, köprü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Kocaeli'ye giden Ö.F. (37) yönetimindeki klima gazı yüklü 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki gaz yüklü tüpler patlarken durumu fark edenler itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Yangın ve patlama sebebiyle Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik amacıyla tüplerdeki klima gazları boşaltıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Klima gazı yüklü kamyonette yangınKlima gazı yüklü kamyonette yangınKlima gazı yüklü kamyonette yangınKlima gazı yüklü kamyonette yangın

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