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Klima hırsızı önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı

04.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir iş yerine ait klimayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir iş yerine ait klimayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Çaldığı klima ünitesini sırtına yüklemesi için yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen zanlı, bir ay sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ilginç hırsızlık olayı, 2 Şubat’ta Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre o tarihte bir işyerinin önüne gelen S.K. adlı 36 yaşındaki hırsız, çaldığı öne sürülen klimayı sırtına yüklemek için büyük çaba sarf etti. Klima ünitesini tek başına sırtına almakta güçlük çeken zanlı, yoldan geçen kişilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla çaldığı klimayı sırtına alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis, S.K.’yı olaydan bir ay sonra 2 Mart’ta şüphe üzerine durdurunca yakalandı. Kimlik sorgusunda klima hırsızlığından arandığı ortaya çıkan S.K. gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, emniyette yapılan yasal işlemlerin ardından 3 Mart’ta çıkarıldığı adli mercilerce ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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