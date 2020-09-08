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Klima kullanıyorsanız dikkat! Filtre temizliğinde...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle endişelerin devam ettiği pandemi döneminde korku yaratan bir nokta da klima kullanımı. Klimaların virüs bulaştırmayacağını söyleyen uzmanlar, filtre temizliği ile güvenli şekilde klima kullanılabileceğini söyledi.

Klima kullanıyorsanız dikkat! Filtre temizliğinde...

Tüm Türkiye’de 21 Eylül’de başlaması beklenen yüz yüze eğitim öncesi klima filtrelerinin bakımları önem kazandı. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, “Klima virüs bulaştırmaz. Filtreleri düzgün bir şekilde temizlersek bu konuda sıkıntı olmaz. Okul görevliler 2-3 günde bir klima filtrelerini yıkayıp temizleyecekler ve değişmesi gerekenleri değiştirecekler” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hava ve temas yoluyla bulaşıyor. 21 Eylül’de açılması beklenen okullar öncesindeyse ‘Klima bakımları ve klima korona virüsü bulaştırıyor mu?’ soruları tekrardan gündeme gelmeye başladı. Her ne kadar uzmanlar temiz hava ile havalandırılmış ortamda klima kullanımın herhangi bir olumsuzluk getirmeyeceğini belirtse de klima filtrelerinin bakımlarının 2-3 güne bir yapılması gerekiyor.

“KLİMA HASTA ETMEZ”

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ortamda korona virüslü bir kişi olduğu taktirde klima olmadan da o virüsün diğer kişilere bulaşacağını dikkat çekerek, “Klimanın kimseye zararı olmaz. Eğer birey maske, mesafe, temizlik ve hijyen gibi önlemleri aldığında klima hasta etmez. Korona virüs hava yolu ile bulaşır. Klima hasta etmez ama ortamda korona virüslü birisi var ise klima bunu dağıtır. Çünkü klima havayı sirküle ediyor” diye konuştu.

“2-3 GÜNDE 1 KLİMA FİLTRELERİ TEMİZLENMELİ”

Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumlarının her yıl düzenli klima bakımı yaptırdığını vurgulayan Kurluk, “Kurumlar, tüm yetkili servislerden hizmet alırlar. Bu Eylül ayında başlar ve okullar açılana kadar devam eder. Bu konu o kadar gündemde ki bakanlık ve kurumlar bu gerekli bakımları yaptırıyor. Bunda da dikkat edilmesi gereken konular var. Öncelikle klimanın her tarafını sökecekler, özel ilaçlarıyla her tarafını yıkayacaklar ve en önemli kısım filtredir onlara dikkat edecekler. Filtreleri düzgün bir şekilde temizlersek bu konuda sıkıntı olmaz. Okul görevlileri 2-3 günde bir klima filtrelerini yıkayıp temizleyecekler ve değişmesi gerekenleri değiştirecekler” ifadelerini kullandı.

“KLİMADA 26 DERECE KONFOR SICAKLIĞIDIR”

Klima kullanmadan önce ortamı temiz hava ile havalandırmak gerektiğini belirten Ergün Kurluk, daha sonra şunları söyledi:
“Klimaları kullanırken dikkat edilmesi gereken husus temiz havadır. Ortamı sürekli temiz hava ile havalandırdığımızda virüsün bulaşma ihtimali düşecektir. Bizim tavsiyemiz herkes kapıları ve pencereleri açacaklar, sürekli ortamı havalandıracaklar. Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü tedbirler de düzgün şekilde uygulanırsa biz çocuklarımızı güvenle okullarına göndereceğiz. Klima kullanmak bir konfordur. Klimada 26 derece konfor sıcaklığıdır. Sıcak havada ders işleyen çocukların vücutları bir enerji tüketecektir. Bu enerji tüketmesi de vücudun direnç dengesini bozacaktır. Klima bunlar için konfor ve sağlıktır. Konfor ortamını uygun tutmak lazım.”

Klima bakımının da işinin ehli kişilere yaptırılması gerektiğini kaydeden Kurluk, “Yetkili servisler bir firmanın temsilcileridir. Orijinal yedek parça ve güvenilirlikleri vardır. Ana tema yetkili servislerdir ancak çok nezih ustalarımızda vardır. O nedenle güven duyulan insanlarla çalışılmalı” şeklinde konuştu.

İHA

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