Klima kullanıyorsanız dikkat! Filtre temizliğinde...

Tüm Türkiye’de 21 Eylül’de başlaması beklenen yüz yüze eğitim öncesi klima filtrelerinin bakımları önem kazandı. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, “Klima virüs bulaştırmaz. Filtreleri düzgün bir şekilde temizlersek bu konuda sıkıntı olmaz. Okul görevliler 2-3 günde bir klima filtrelerini yıkayıp temizleyecekler ve değişmesi gerekenleri değiştirecekler” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hava ve temas yoluyla bulaşıyor. 21 Eylül’de açılması beklenen okullar öncesindeyse ‘Klima bakımları ve klima korona virüsü bulaştırıyor mu?’ soruları tekrardan gündeme gelmeye başladı. Her ne kadar uzmanlar temiz hava ile havalandırılmış ortamda klima kullanımın herhangi bir olumsuzluk getirmeyeceğini belirtse de klima filtrelerinin bakımlarının 2-3 güne bir yapılması gerekiyor.

“KLİMA HASTA ETMEZ”

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ortamda korona virüslü bir kişi olduğu taktirde klima olmadan da o virüsün diğer kişilere bulaşacağını dikkat çekerek, “Klimanın kimseye zararı olmaz. Eğer birey maske, mesafe, temizlik ve hijyen gibi önlemleri aldığında klima hasta etmez. Korona virüs hava yolu ile bulaşır. Klima hasta etmez ama ortamda korona virüslü birisi var ise klima bunu dağıtır. Çünkü klima havayı sirküle ediyor” diye konuştu.