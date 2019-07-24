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Klima motoru patladı: 1 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.

Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.
Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

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Klima motoru patladı: 1 yaralı Klima motoru patladı: 1 yaralı Klima motoru patladı: 1 yaralı Klima motoru patladı: 1 yaralı

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