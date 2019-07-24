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Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu apartman dairesi harabeye döndü.

Mersin’in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu apartman dairesi harabeye döndü. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde bulunan Memurlar Sitesi’nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda evde bulunan bir kadın yaralanırken, adrese giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, bölge kordon altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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