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Klima ve kombi arızalarından kaynaklı başvurularda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

İZMİR Barosu Tüketici Komisyonu üyesi avukat Salih Emrah Ertan, tüketici hakem heyetlerinde klima ve kombi arızalarından kaynaklı dosyaların fazla olduğunu belirterek, İzmir'de bu kış başından beri 169 klima ve 66 kombi arızasıyla ilgili dosyanın görüşüldüğünü söyledi.

Klima ve kombi arızalarından kaynaklı başvurularda yoğunluk

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Barosu Tüketici Komisyonu üyesi avukat Salih Emrah Ertan, tüketici hakem heyetlerinde klima ve kombi arızalarından kaynaklı dosyaların fazla olduğunu belirterek, İzmir'de bu kış başından beri 169 klima ve 66 kombi arızasıyla ilgili dosyanın görüşüldüğünü söyledi.
Tüketici sorunlarının çözümü için kurulan hakem heyetlerinde mevsimsel olarak bazı dosyalarda yoğunluk oluştuğunu belirten avukat Salih Emrah Ertan, bu kış döneminde de klima ve kombi arızalarından kaynaklı dosyaların fazla olduğunu anlattı. Ertan, İzmir genelinde 169 klima, 66 kombi arızalarından kaynaklı dosyanın görüşüldüğünü belirtti. Avukat Ertan, 1995 yılında kurulan hakem heyetleriyle ilgili toplumdaki bilinçlenmenin son dönemde arttığını vurgulayarak, "Bankaların dosya masrafları için aldığı ücretler, herkesin 'tüketici mahkemesi' diye bir şey olduğunu öğrenmesini sağladı. Eskiden klima satın alan vatandaş bir sorun yaşadığında garanti kapsamındaysa servise başvururdu. Ürünün garanti süresi dolduysa yapacak bir şeyi olmazdı. Şimdi 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 25'inci ayda motor arızası verdiyse imalat hatası ve gizli ayıptan söz ediyoruz. Garantisi dolsa dahi tüketicinin hakkı var. Tüketici hakem heyetine gelip, yaşadığı sorunu çözebiliyor" dedi.
Klima ya da kombi kullanımında sıklıkla yaşanan sorunları anlatan Ertan, şunları kaydetti:
"Alanın büyüklüğüne uygun cihaz bağlanmaması nedeniyle yaşanan sorunlar ön plana çıkıyor. Dışarı takılan borunun izolasyonu yapılmadıysa satıcının kusurudur. Termosun düzgün bağlanmaması, cam balkonlarda mermere ya da dış cepheye zarar verilmesi nedeniyle şikayetler geliyor. Hizmeti veren satıcının alanın kaç metrekare olduğuyla ilgili önce keşif yapması lazım. 30 metrekarelik bir alana 9 bin BTU'luk klima verirse yada 5 metrelik panel vereceğine 1 metrelik verirse kombiyi çift eşanjörlü yerine tek eşanjörlü takarsa yoğuşmalı yerine yoğuşmasız takarsa kalorifer en son odayı ısıtmaz. Bu sorunlar herkesin evinde yaşanabilir. Klima su kaçırırsa motor arıza yaparsa verim alınamaz. Bu tip başvurularda tüketici bilgilendirilmediyse biz tüketicinin lehine karar veriyoruz."
'KARARLAR 3- 6 AYDA VERİLİYOR'
Yaklaşık 10 yıl önce hakem heyetlerinde ayda 10 dosya görüşülürken, şimdi ayda 200 dosya görüştüklerini dile getiren avukat Salih Emrah Ertan, banka dosya masrafları ve cep telefonu arızalarıyla ilgili çok başvuru aldıklarını söyledi. Hakem heyetlerinin görev alanının çok geniş olduğunu belirten Ertan, "Her türlü kişisel ihtiyaç için aldığınız mal ve ürünle ilgili tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Borcunuz var ise satıcı tüketici hakem heyetine başvurmak zorunda, dava açamaz. Taraflardan biri işletmeyse biri bireysel olmak zorunda. Şu an kararlar 3 ile 6 ay arasında veriliyor. Mahkemeye gitseniz 1 yıl sürer. Vatandaşlar avukat tutma zorunluluğu olmadan şahsen başvurabilir. Dilekçe doldurup, tüketici hakem heyetinde hakkını arayabilir" diye konuştu.

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