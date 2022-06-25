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Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz! İnanılmaz yöntem

25.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavurucu yaz sıcaklıkları yavaş yavaş ülke genelinde hissedilmeye başlandı. Özellikle Akdeniz ve Ege’de sıcaklıklar bunaltmaya çoktan başladı. Çoğu kişi yaz sıcaklarında evlerini serinletmek için klima veya vantilatör almak ister. Klima fiyatları cep yakarken, vantilatörler de beklenildiği kadar etkili olmadığı için hayal kırıklığı yaratabilir. Bu ikisi yerine, alacağınız basit ama etkili yöntemlerle evinizi serin tutabilirsiniz.

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz! İnanılmaz yöntem

Yaz sıcaklıkları ülke genelinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava yağmurla birleşince ortaya çıkan nemli hava geceleri uyumayı zorlaştırabilir. Rahatsız edici sıcaklara karşı bilinen en etkili yöntem klima ve vantilatördür. Ancak klimalar bütçeleri zorlarken, vantilatörler de beklentileri karşılayamayabiliyor.

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UCUZ VE ETKİLİ YÖNTEMLER

Tabii klima kadar olmasa da alacağınız birkaç etkili, basit ve ucuz yöntemle evinizi bir nebze serin tutabilirsiniz. Gün içinde pencereleri ve kapıları açık tutmak içerideki sıcaklığı düşürmenin en kolay yollarından biridir. Ancak işteyken her zaman kapı ve pencereleri açık bırakmak mümkün değildir. Peki, dayanılmaz derecede sıcak bir oda ile karşı karşıya kalırsanız ve vantilatör veya klima yoksa ne yapabilirsiniz?

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Evdeki hava akışını hareketlendirmeye çalışın: Bir odanın veya evin karşı taraflarındaki pencereleri açmanız yeterlidir. Ancak dikkatli olun, evin aynı tarafında iki pencere açmak aynı şekilde çapraz bir esinti yaratmaz. Tek pencereli odalar için, kapıyı açık tutmak evin başka yerlerinden bir çapraz esinti oluşmasını sağlar.

Vantilatörü yanlış kullanıyorsunuz! Bu şekilde daha serinleticiVantilatörü yanlış kullanıyorsunuz! Bu şekilde daha serinletici

Elektrikli aletleri minimumda tutun: Televizyonlar, kahve makinesi, su ısıtıcılar ve şarj cihazları gibi pek çok elektrikli cihaz, ısı şeklinde çok fazla boşa harcanan enerji üretebilir. Bunun üstesinden gelmek için kullanılmadıkları zaman gereksiz cihazları kapatıp, fişini çekin. Akşam saatleri de mümkünse tepe lambasını kullanmamaya çalışın.

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Perdeleri ve panjurları kapalı tutun: Güneş ışığının içeriye girmesini önlemek için güneşin tepede olduğu saatlerde perde ve panjurlarınızı kapatma alışkanlığı edinmeye çalışmalısınız. Esinti sağlamak için perdelerinizi kapatın ve pencereleri tamamen açın. Belirli odalardaki pencereler çok fazla doğrudan güneş ışığı alıyorsa, ışınların odanızı aşırı ısıtmasını önlemek için karanlık veya karartma perdeleri veya panjurları kullanın.

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Soğuk su spreyi hazırlayın: Herhangi bir odayı soğutmanın en hızlı yollarından biridir ve yapması inanılmaz derecede kolaydır. Sadece bir sprey şişesini suyla doldurun ve dondurucuda 30 dakika bekletin. Hızlı bir serinleme için mobilyalara soğutulmuş suyu bol bol püskürtün.


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