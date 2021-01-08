Klima yakıt tüketimini ne kadar etkiler?

Klimanın yakıt tüketimini etkisi var mıdır? Klima yakıt tüketimini ne kadar arttırır? Klimayı açarsam yakıt tüketimim çok artar mı? Bir çok kullanıcının aklına gelen sorulardır. Hatta sıcak havalarda hepimizin farklı şekilde kokpiti soğutma yöntemleri vardır. Şimdi gelin doğru bilinen yanlışları aklımızdan atalım. HIZ VE KLİMA İLİŞKİSİ Klima kullanımı 70km üzerindeki hızlarda cam açmaya göre daha ekonomiktir. Burada klima yakıt tüketimini 70km üzerinde %10 civarında yükseltirken cam açmak yaklaşık %20 oranında yükseltir. Cam açmak işlemi aracın aerodinamik yapısını bozacaktır. Hava sürtünmesi yaşayan araç daha fazla tüketime neden olur. Akabinde kokpite giren rahatsız edici rüzgar şiddetinin ve rüzgar sesi seviyesinin artmasından da can sıkabilir. 70km altında hızlarda serinlemek için cam açmak daha mantıklıdır. Özellikle dur kalk trafiğinde klima yakıt tüketimini %20’den daha fazla arttırır. 70 km/s kuralı daha büyük boyutlu araçlar için daha keskin olabilir Böylece sürtünme alanı çok daha fazla olan araçlarda 70 km/s hızda seyrederken açılan camlar, tüketimi daha da arttırabilir.

RÖLANTİDE KLİMA ÇALIŞTIRMAK Sıcağın altında uzun süre ısınmış bir aracı rölantide klima ile soğutmaya oldukça külfetli bir iştir. Bu işlem hem motoru yorar hem de yakıt tüketimini ciddi oranda arttırır. Burada çözüm olması için yapılması gereken aracın camlarını tamamen açmak, klimayı iç dolaşım konumuna ve maksimum seviyeye getirmek olacaktır. Devamında ise araç ile hareket haline geçmek hem soğutma işlemini hızlandıracak hem de tüketimi düşürecektir. Hareket halinde araç içerisine girecek taze hava ile sıcak hava yer değiştirecek. Bu sirkülasyon sayesinde aracın içi daha da çabuk soğuyacak. Bu işlem sonrasında sıcak hava aracın içinden çıkarıldıktan sonra camları kapatmak gerekecek. Devamında iç havalandırma kapatılmalı ve klima hızı seviyesi azaltılmalıdır.

Eğer ki bazı durumlarda araç rölantideyken klimayı çalıştırmak zorunda kaldıysak, klimanın hızını en üst seviyede değil, en düşük seviyede açmamız gerekebilir. Bu konumda aracın hem motorunu zorlamamış hem de tüketimi çok da fazla yükseltmemiş oluruz. Klimayı en alt hızda çalıştırmak yerine yüksek noktada çalıştırmak tüketim oranını %10-15 oranında yükseltecektir. Tüketimin artmaması için rölantide kokpiti soğutma adımlarını takip etmek önemlidir.

OTOMATİK KLİMA – MANUEL KLİMA ETKİSİ Otomatik klima sistemi manuel klima sistemine göre sabit bir sıcaklığa ayarlanarak kokpit soğutulabilir. Otomatik klima, manuel moda göre daha verimli çalışmaya katkı sağlar. Kullanıcılar genelde klimalarını uzun bir süre tam güçte çalıştırırlar. Bu durum genelde alışkanlıktan veya unutkanlıktan ötürü gelebiliyor. Bunun yerine otomatik klima kullanmak, ortamın ideal sıcaklığa indiğinde klimanın yavaşlamasını sağlar. Bu sayede hem tüketim anlamında hem de klima sistemini sağlığı açısından yararlı olacaktır. Otomatik klima sistemleri bu nedenlerden dolayı tüketimi %20-25 oranında azaltır. POLEN FİLTRESİ Aracın bakımları sırasında değişmesi gereken filtrelerden biri de polen filtresidir. Genelde çok önemsenmeyip bazen farklı farklı zamanlarda değiştirilir ancak, polen filtresi her bakımda hava filtresi gibi sürekli değişmesi gereken bir parçadır. Polen filtresi eskimiş veya toz ile dolmuş ise klima sistemi tam performanslı çalışamaz. Rahat hava sirkülasyonu yapamayan bir filtre nedeniyle klima verimini yitirir ve siz daha fazla verim almak için hızını yükseltirsiniz. Bu süreçte tüketim giderek artar. Bu durumla karşılaşmamak için polen filtresinin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekecektir. Akabinde kışın biz kullanıcılar klima sistemini hiç kullanmayız. Burada aralıklarla yapmamız gereken klima sistemini belli günlerde 10 dakika boyunca çalıştırmak. Bu işlem klima sisteminin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.