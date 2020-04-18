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Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, klimaların koronavirüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır, Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bilim kurulu Prof. Dr. Ateş Kara

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