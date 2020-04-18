Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır, Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.

Klimalar COVID-19 için risk mi?

Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır

Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım pic.twitter.com/56f6TPSiaU — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 18, 2020



