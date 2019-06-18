Klimalar nefes daralmasına neden olabilir

Sıcakların kendini hissettirdiği bu günlerde klimalı ortamların sağlık açısından son derece önemli olduğunu belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, klimaların yanlış kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. 'Bilinenin tersine klimalı ortamda bulunmak sağlık için tehlike oluşturmaz' diyen Uzm. Dr. Fatime Yavuz, "Düzenli bakımı yapılan klimalar sıcak yaz günlerinde ortamın nemini alarak ayarlanan ideal ısıda (23 derece) ortamı soğutur. Havadaki aşırı nem sağlıklı bireyleri bile rahatsız eder. Aşırı nem ayrıca ısının daha fazla hissedilmesine neden olur. Ancak klimaların fan ayarı düşük seviyede olmalı ve direk maruziyet engellenmelidir" diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK sıcaklık ve nemin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, serinlemek için tercih edilen klimalar konusunda uyardı. Yavuz, "Klimalar, kronik bronşit ve astım hastaları açısından rahatlatıcı olabilir. Ancak fan ayarı düşük seviyede olmalı ve direk maruziyet engellenmelidir. Ani sıcaklık ve nem değişimleri nefes daralmalarına neden olur" dedi.

"SOĞUK AYARINI KAÇIRMAYIN"

Klimanın doğru yere yerleştirilmesi ve soğuk hava akımının doğrudan vücudun üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanması gerektiğinin altını çizen Dr. Fatime Yavuz şöyle konuştu:

"Ortamı yavaş yavaş soğutmak gerekir. İç ve dış mekan sıcaklık farklarının minimuma indirilmesi gerekir. Yani oda sıcaklığının dış ortam sıcaklığından 7-8 derece düşük olması yeterlidir. Nem oranını dengeleyen klimalar daha sağlıklıdır. Ani sıcaklık ve nem değişimleri özellikle solunum yolu hastalıkları olanları etkiler ve nefes daralmalarına neden olur. Soğuk hava doğrudan vücudumuz üzerine çevrilmemelidir. Klima, gece yatmadan mutlaka kapatılmalıdır. Belirli aralıklarla klimaların olduğu ortam havalandırılmalıdır."

LEGIONELLA ZATÜRRESİ ÖLDÜREBİLİR

'Klima ve soğutma sistemleri düzenli olarak temizlenmez ve bakımı yapılmazsa ölüme sebep verebilen mikroplar ve mantarlar üreyebilir’ diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, "Klimalar havadaki nemi yoğuşturarak su olarak dışarı atar. Sistemdeki suyun varlığı, bakımı ve temizliği yapılmayan klimalar mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Suda yaşayan bir takım mikroplar (örneğin Legionella) solunum yoluna klimadan gelen hava ile ulaşır ve özellikle bünyesi zayıf ve kronik hastalığı olan kişilerde (astım, KOAH, romatizma, diyabet, kalp hastalığı ve zatürreye neden olabilir. Öksürük, yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, ateş, ağır vakalarda nefes darlığı başlıca belirtileridir. Legionella zatürresi bazen çok ağır seyreder ve yoğun bakım ihtiyacı olabilir, hatta hayati risk taşır” ifadelerini kullandı.

Uzman Dr. Fatime Yavuz klima çarpmasının belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Şiddetli baş ağrısına bağlı baş dönmesi, vücut ısısının dengesiz hava koşullarına bağlı ortaya çıkan yüksek ateş, boyun, sırt, bacak ve kollarda kasılma ve tutulma meydana gelmesi, göğüs kafesinin nefes alırken sıkışması, vücut hareketlerinde sınırlama gibi belirtilerle kendisi gösterir."

