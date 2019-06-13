Klimalarda yüz felci riski

İSTANBUL, (DHA) - KLİMALARA bağlı yapay ve ani serinlemenin zararları hakkında konuşan Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Yaz aylarında araç sürücüleri tarafından zorunlu olarak tercih edilen klima kullanımları yüz felcine neden olabilir” dedi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte klima ile serinlemeye olan ihtiyaç artış gösteriyor. Sıcak ortamda terleyen boyun, sırt ve bel bölgesi yapay serinlemeye ve ani soğuk havaya maruz bırakıldığında kas spazmlarının ve buna bağlı gelişen ağrıların ortaya çıkabildiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Ofis çalışanları, bu konuda önemli bir risk grubunda bulunuyor. İşyerlerinde, yaz aylarındaki iş günü kayıplarının en önemli nedeni klima çarpması nedenli kas tutulması ve ağrılarıdır” dedi.

“UYGUN HAVALANDIRMA İŞ YERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR”

“Kas ve iskelet sistemi hastalıkları iş günü kayıplarının en önemli nedenleri arasındadır” diyen Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Ağır yük taşıma, tekrarlayıcı hareketler, aşırı eğilme ve çömelme gibi bilinen ve kabul gören ergonomik risk faktörleri kadar uygun havalandırma da işyeri ergonomisinde önemli bir unsurdur. İşyerlerinin yeterli derecede hava almayı sağlayabilecek pencerelere sahip olması, kapalı çalışma ortamları için ise yeterli havalandırmayı sağlayacak klima gibi sistemlerinin olması gereklidir” ifadelerini kullandı.

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