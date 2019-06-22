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Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin klimasının motorunun bulunduğu dış ünitesine bir güvercinin yaptığı, içinde 2 yumurta ve 2 yavru bulunan yuva, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, binanın terasında uygun bir yere taşındı.

Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin klimasının motorunun bulunduğu dış ünitesine bir güvercinin yaptığı, içinde 2 yumurta ve 2 yavru bulunan yuva, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, binanın terasında uygun bir yere taşındı. Yuvadaki yavru ve yumurtaların zarar görmesinin önüne geçilirken, klimayı kullanamayan ev sahibinin mağduriyeti de giderildi.
Altay Mahallesi, Tınaztepe Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katının dış duvarındaki klimanın motor ünitesine, 3 ay önce güvercin yuva yaptı. Ev sahibi Ramazan Soygür (38), güvercin yuvasının zarar görmemesi için klimasını çalıştıramayınca, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile klimanın dış ünitesine ulaşıp, içerisinde 2 yumurta ve 2 yavrunun bulunduğu güvercin yuvasını bulunduğu yerden aldı. Yuva, binanın terasında uygun bir yere yerleştirildi. Böylelikle Soygür, klimasını çalıştırabilirken yuvadaki yavrular ve yumurtalar da zarar görmedi.
Ramazan Soygür, "Duvarda asılı bulunan klimamızın motorunun pervane koruyucu kapağı düşmüştü. Klimanın motor kısmının bulunduğu dış üniteye bir güvercin yuva yapmış. Komşular durumu görüp, bizi uyardı. 3 ay sabrettik, yuvaya dokunmadık. Ancak, sıcakların bastırmasıyla birlikte klimayı kullanamadığımız için mağduriyetimiz arttı. Oğlumuz Nazif, bizim ev sıcak olduğu için ara sıra anneannesinin evinde kalmaya başladı. Biz de bunun üzerine çareyi itfaiyeyi aramakta bulduk. Sağ olsunlar, gelip, yuvayı başka bir yere taşıyarak, sorunumuzu çözdüler. Güvercinin yuvası da artık daha güvenli bir yerde" dedi.

FOTOĞRAFLI

Klimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdıKlimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdıKlimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdıKlimanın dış ünitesindeki güvercin yuvasını itfaiye taşıdı

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