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  4. Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

20.07.2024 09:00
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.07.2024 09:00
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Antalya'da Belek'te bir otelde yaşanan olay Türk müşterinin inadıyla sosyal medyada gündem oldu. Protestosuyla amacına ulaşan müşteri sosyal medya hesabından "tweet attım, 1 saat sonra sorun çözüldü. Tesadüf mü? Teşekkürler Twitter/X" ifadelerini kullandı.

Tatilini Belek'te bir otelde geçirmek isteyen müşteri yaşanan klima krizi nedeniyle odasındaki yatağını yemekhaneye götürdü. Yemekhanedeki klima çalıştığı için böyle bir protesto gerçekleştiren vatandaş 5 kez yetkililerle görüşmek için çabaladı. Görüntüleri de sosyal medyada paylaşan kişi gündem olunca otel yönetimi Türk vatandaşın isteğini gerçekleştirdi.

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PROTESTOSU SES GETİRDİ

Sosyal medyada 'Cenk Bey' isimli kullanıcı Belek'te gittiği otelde klimaların çalışmadığını fark etti. Otelin bir kısmında klima olduğunu bazı müşterilere buradaki odalardan verildiğini gördü. Bir Rus turistin bağırıp çağırınca klimalı odaya yerleştirildiğini gördü. Bunun üzerine yetkililerle görüşerek kendi de klimalı bir odaya geçmek istedi. Ancak bir daha yetkililere ulaşamadı. Gece 2 saat aralıkla resepsiyona inen müşteri her seferinde geri çevrildi.

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SIRADIŞI EYLEM

Yönetimin sessizliğini protesto eden müşteri çareyi yatağını alarak otelin klimasının çalıştığı yemekhaneye atmakta buldu. Bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti ve çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. Bunun üzerine otel yönetimi Türk vatandaşın yanına gelerek eylemini bitirmesini istedi.

AMACINA ULAŞTI

Oda isteğini yineleyen kişi istediği cevabı alınca kalkarak yeni odasına gitti. Otel yönetimine çok sayıda tepki gösterilirken protestosundan dolayı mağdur müşteriye destek mesajları atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya klima Protesto otel
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