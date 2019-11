Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) ‘Klinikten Dünya Turuna’ başlıklı bir konferans veren Gezgin Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, “İnşallah mayıs ayında dünya turuna başlayacağım. Ondan sonra dünya turundaki anılarımı da yazmayı planlıyorum” dedi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Kurupelit Kampüsü’nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Klinikten Dünya Turuna’ isimli bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ve her ay bir ülke gezmeye çalıştığını aktaran Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, “Uludağ Üniversitesinde doktorama devam ediyorum. Aynı zamanda İstanbul’da özel bir klinikte veteriner hekim olarak çalışıyorum. Boşta kalan vakitlerimi de gezilerimle harcıyorum. Daha doğrusu boş vakitlerimi işle dolduruyorum öyle deyim, ben olaya o şekilde bakıyorum. Hayatı geçirmemeye çalışıyorum ve o yüzden her ay bir ülke gezmek gibi bir projem var. Çoğu zaman da her ay bir ülkeye gidiyorum. Bazen ülke olmasa bile Türkiye’de bir şehir seçiyorum ve onun haricinde bu tarz davetler oluyor onları değerlendirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.