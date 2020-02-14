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KLM Seul seferindeki 'Koronavirüs ayrımcılığı' için özür diledi

14.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Air France tarafından satın alınan Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Amsterdam-Seul uçuşu sırasında, kabin ekibi ile yolcuların kullanacağı tuvaletlerin ayrılması nedeniyle başlayan "ayrımcılık tartışması" üzerine, Güney Koreli yolculardan özür diledi.

Air France tarafından satın alınan Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Amsterdam - Seul uçuşu sırasında, kabin ekibi ile yolcuların kullanacağı tuvaletlerin ayrılması nedeniyle başlayan "ayrımcılık tartışması" üzerine, Güney Koreli yolculardan özür diledi.

KLM'nin, KL855 sefer sayılı Amsterdam-Seul uçuşu sırasında tuvaletlerden birinin üzerine Korece, "sadece mürettebatın kullanabileceği" yönündeki uyarı notu, yolcular tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Güney Koreli yolcuların kendilerine ayrımcılık yapıldığına ilişkin paylaşımları, ülkelerindeki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kabin görevlisinin, "Asya'daki sağlık sorunları nedeniyle böyle bir önlemin alındığına" ilişkin açıklaması yer aldı.

"BoycottKLM" (BoykotKLM) etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Güney Kore medyası da, konuya geniş yer ayırdı.

Yoğun tepkiler üzerine KLM, Güney Koreli yolculardan özür diledi. KLM sözcüsü, şirketin, tuvaletin ayrılması konusunda herhangi bir politikası olmadığını söyledi.

'Mürettebatın kendi kararı'

Sözcüye göre, Seul seferindeki uygulama, tamamen mürettebatın kendi kararı doğrultusunda gerçekleşti.

Bunun, ayrımcılık amacıyla yapılmadığını savunan KLM sözcüsü, mürettebatın, yolcuların sağlığını düşünerek böyle bir karar aldığını öne sürdü.

KLM sözcüsü, yolcu ve kabin personeli için ayrı tuvalet uygulaması ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Mürettebat, koronavirüs yüzünden böyle bir karar aldı. 'Dünya çapında uçuyoruz, bu yüzden yolcuların kendi tuvaletine sahip olmaları daha güvenli' diye düşündüler. Yolcuların büyük bir kısmı Koreli olduğu için not Korece yazıldı. İngilizce yazılan metnin eklenmesi unutuldu."

Sözcü, tamamen dolu olmayan uçuşlarda mürettebatın, bir tuvaleti kendileri için ayırmasının bilinen bir durum olduğunu dile getirdi.

KLM sözcüsü, olayın "pişmanlık verici" olduğunu vurgulayarak, Güney Koreli yolculardan özür diledi.

Şirket, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanı da, "ayrımcı önleme" tepki göstererek, böyle bir olayın tekrar gerçekleşmemesi çağrısında bulundu.

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