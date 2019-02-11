Klobuchar da Aday

Demokrat Senatör Amy Klobuchar 2020 başkanlık seçimi için aday olduğunu açıkladı.

58 yaşındaki Klobuchar Minnesota’dan üç dönemdir senatör.

Klobuchar, adaylığını da Minnesota’da düzenlediği mitingle açıkladı.

Kötü hava şartlarına rağmen mitinge çok sayıda kişi katıldı.

Klobuchar’ın adaylığını açıklaması tam da Senato ofisinde çalışanların kendisiyle ilgili şikayetlerinin basına yansıdığı bir sırada geldi.

Elizabeth Waaren da Cumartesi günü adaylığını açıklamıştı.

Klobuchar böylece Demokrat Parti’de Cory Booker, Kamala Harris, Elizabeth Warren gibi adaylıklarını açıklayan senatörler arasında katılmış oldu.

