HABER

Klobuchar da Aday

11.02.2019 00:25 | Son Güncelleme

Demokrat Senatör Amy Klobuchar 2020 başkanlık seçimi için aday olduğunu açıkladı

Klobuchar da Aday

Demokrat Senatör Amy Klobuchar 2020 başkanlık seçimi için aday olduğunu açıkladı.

58 yaşındaki Klobuchar Minnesota’dan üç dönemdir senatör.

Klobuchar, adaylığını da Minnesota’da düzenlediği mitingle açıkladı.

Kötü hava şartlarına rağmen mitinge çok sayıda kişi katıldı.

Klobuchar’ın adaylığını açıklaması tam da Senato ofisinde çalışanların kendisiyle ilgili şikayetlerinin basına yansıdığı bir sırada geldi.

Elizabeth Waaren da Cumartesi günü adaylığını açıklamıştı.

Klobuchar böylece Demokrat Parti’de Cory Booker, Kamala Harris, Elizabeth Warren gibi adaylıklarını açıklayan senatörler arasında katılmış oldu.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!
Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Türkiye’ye GeliyorAmerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Türkiye’ye Geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kriz gittikçe büyüyor! ABD'de hükümet tekrar kapanabilir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Jeff Bezos çıplak selfie şantajında Suudileri de suçladı!

Dünyanın en zengin adamına çıplak şantajda Suudi iddiası!

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Sudan'da askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var

Beyaz Saray'dan Senato'ya Kaşıkçı resti

Rest çekti! Anlaşmazlık sürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.