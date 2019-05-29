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Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin zeminindeki tanktan sızan klordan 17 kişi etkilendi.

Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin zeminindeki tanktan sızan klordan 17 kişi etkilendi. Klordan etkilenenlerden hastaneye kaldırılan 15 kişi taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece Liman Mahallesi 33. Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Yüzme havuzunu dezenfekte amacıyla eksi birinci kattaki tanklara konulan klor henüz belirlenemeyen bir nedenle taşma yaptı. Gece saatlerinde klor kokusunun artması üzerine güvenlik görevlisi depoyu kontrol etti. Çoğunluğu yerleşik yabancı 17 kişi gazdan etkilenirken, güvenlik amaçlı site sakinleri tahliye edildi. Tahliye esnasında etkilenen bir itfaiye eri ve 14 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin tedavisi ise ambulansta yapıldı. İtfaiye klor gazını temizledikten sonra siteye giriş açıldı. Hastaneye kaldırılan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri bildirildi.
Sitede incelemede bulunan Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük, havuza su basan hidroforların olduğu yerde klor sızıntısı olduğunu söyledi. 15 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını dile getiren Bölük, “Yüzme havuzunun kloru, otomatik sistemde bir sorun olmuş sanırım. İtfaiye gerekeni yaptı. Çevredeki binaların boşaltılması gibi bir durum söz konusu değil. Şuan bir sorun yok” dedi.

Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

Klordan etkilenen 15 kişi taburcu oldu

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