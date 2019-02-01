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Klozetin su haznesinden 230 sikke çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nı Alanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve küçük biblo ele geçirildi.

Klozetin su haznesinden 230 sikke çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nı Alanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve küçük biblo ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki evde tarihi eser bulunduğu ihbarını değerlendirdi. Belirlenen adrese öğle saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tuvaletteki klozetin su haznesine gizlenmiş üzerinde çeşitli figürler bulunan 230 sikke ve küçük biblo ele geçirdi.
Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi. Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildekleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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