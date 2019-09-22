"KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün"

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kan kanserleri içinde yer alan Kronik Myelositer Lösemi (KML) tedavisinde günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ın üzerinde başarı elde edildiğini belirterek, ilaçların düzenli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Altuntaş, 22 Eylül Uluslararası Kronik Myelositer Lösemi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hematolojik kanserler içinde sık görülen hastalıklardan birinin KML olduğunu belirtti.

Hastalığa sebep olan 9 ve 22 numaralı kromozomlar arasındaki genetik değişiklik nedeniyle ortaya çıkan Philadelphia kromozomunu sembolize eden 9 ve 22 rakamlarından dolayı 22 Eylül'de tüm dünyada "Uluslararası KML Günü" altında farkındalık çalışmaları yapıldığını vurgulayan Altuntaş, KML'nin, tedavisi mümkün bir kanser olduğuna işaret etti.

Altuntaş, "Erişkin yaş grubunda lösemilerin yüzde 15-20'sini oluşturur. KML, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülmekle birlikte, hastaların çoğunu erişkinler oluşturur. Ortalama görülme yaşı 50 yaş üzeridir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir." bilgisini verdi.