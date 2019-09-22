HABER

"KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün"

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: - "Günümüzde, Kronik Myelositer Lösemi'de, günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ın üzerinde başarı mümkündür" - "Bu nedenle hapların düzenli bir şekilde kullanılması, hastanın tedaviye uyumu çok önemlidir. Kullanılan haplarla başarı yüksek olduğu için artık KML hastalarının çok azına kök hücre nakli yapılmaktadır"

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kan kanserleri içinde yer alan Kronik Myelositer Lösemi (KML) tedavisinde günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ın üzerinde başarı elde edildiğini belirterek, ilaçların düzenli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Altuntaş, 22 Eylül Uluslararası Kronik Myelositer Lösemi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hematolojik kanserler içinde sık görülen hastalıklardan birinin KML olduğunu belirtti.

Hastalığa sebep olan 9 ve 22 numaralı kromozomlar arasındaki genetik değişiklik nedeniyle ortaya çıkan Philadelphia kromozomunu sembolize eden 9 ve 22 rakamlarından dolayı 22 Eylül'de tüm dünyada "Uluslararası KML Günü" altında farkındalık çalışmaları yapıldığını vurgulayan Altuntaş, KML'nin, tedavisi mümkün bir kanser olduğuna işaret etti.

Altuntaş, "Erişkin yaş grubunda lösemilerin yüzde 15-20'sini oluşturur. KML, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülmekle birlikte, hastaların çoğunu erişkinler oluşturur. Ortalama görülme yaşı 50 yaş üzeridir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir." bilgisini verdi.

Altuntaş, hastalığın tam kan sayımında kan lökosit sayısının yüksekliği ile kendini gösterdiğine ve erken dönemde hiçbir şikayete yol açmayabildiğine dikkati çekti.

Hastalığın, çabuk yorulma, halsizlik, yorgunluk, rutin günlük aktiviteler sırasında nefes darlığı, soluk cilt, karnın sol üst kısmında ağrıya ve çabuk doymaya yol açan dalak büyümesi, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlık ile belirti verdiğini aktaran Altuntaş, hastalığı yenmenin mümkün olduğunun altını çizdi.

- "Genetik testler düzenli yapılmalı"

Prof. Dr. Altuntaş, KML'de tedavinin amacı kan hücrelerinin düzeyinin normale dönmesi ve Bcr-Abl kanser geni taşıyan tüm hücrelerin öldürülmesi olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde KML'de günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ların üzerinde başarı mümkündür. Bu nedenle hapların düzenli bir şekilde kullanılması, hastanın tedaviye uyumu çok önemlidir. Kullanılan haplarla başarı yüksek olduğu için artık KML hastalarının çok azına kök hücre nakli yapıyoruz.

KML hastalarının tek bir hap yutarak kendi yaş grubundaki sağlıklı bireyler gibi bir yaşam süresi şansı olduğu için tedaviye uyum ve düzenli takip çok önemlidir. Genetik testlerin düzenli yapılması ve gerektiğinde müdahale edilmesi hayatidir. Kullanılan hapların diğer ilaç ve gıdalarla etkileşimi, aç veya tok karnına alınması gibi hususlar hakkında mutlaka diyetisyen, klinik eczacı ve doktor önerileri dikkate alınmalıdır."

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Buz gibi çamurlu suyla gelen sağlık ve güzellikBuz gibi çamurlu suyla gelen sağlık ve güzellik
Çene şekillendirmede ‘Diamond Lift’ yöntemiÇene şekillendirmede ‘Diamond Lift’ yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş KML Günü

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.