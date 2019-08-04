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Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 9'uncusu 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında  65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılış

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 9'uncusu 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan ulusal ve uluslararası sanatçıların yaklaşık 400 eserinin yer aldığı serginin açılış törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve yüzlerce sanatsever katıldı. Özgür Özel açılışta yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki temasının önemine dikkat çekti. Sosyal demokrat, solcu ve sosyalistlerin göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşı olmaları gerektiğini belirten Özel, "Ülkemizde, en katı tutucu bile yurt içinde olabilecek en sağdaki partiyi tercih ederken, Almanya'ya gidince oyunu sosyal demokratlara ve hatta yeşillere veriyor. Çünkü biliyor ki; göçmenin, yoksulun hakkını onlar savunur. Bizim içinde bulunduğumuz sosyal çevrede, daha çok bizim gibi düşünenlerin son zamanlarda, biraz bu konuda zafiyet içinde sosyal medya paylaşımları, ileride sahiplenemeyecekleri bazı nefret söylemlerini gördükçe üzülüyorum. Sosyal demokrat isen eğer, göçmene, mülteciye, sığınmacıya karşı olamazsın. Onların umudu olabilirsin. Göçmenlerin zorunlu göçe tabi tutulmayacakları bir ülkeyi, bir dünyayı, hatta sırsız bir dünyayı kurarsın ki, kimse göçmen kabul edilmesin" diye konuştu.
'KNİDOS ASLANI'NI, İNGİLTERE'DEN İSTEYECEĞİZ'
Datça'da, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesine ilişkin başlatılan imza kampanyasına tam destek vereceklerini de vurgulayan Özel, "Ege ile Akdeniz'i birlikte selamlayan ve bulunduğu yere ait olan Knidos Aslanı, şimdi İngiltere'de British Museum'da sergileniyor. Knidos Aslanı'nın yuvasına dönmesine ilişkin çabaların farkındayız. Muğla milletvekillerimizle birlikte, 1 Ekim'de TBMM açıldığında, bir soru önergesi verip, tüm siyasi partileri bu işte birleştirecek bir kampanyaya öncülük etmeye kararlıyız. Genel Başkanımızın imzasıyla İngiltere İşçi Partisi'ne doğrudan yazılacak bir mektubun yanı sıra, TBMM'deki tüm partilerin ortak katılımı ile hazırlanacak bir metni, İngiltere Parlamentosu'na gönderip, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesini istemeyi planlıyoruz" dedi.
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Gecenin sonunda sanata katkılarından dolayı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yazar Ayşe Kulin, Spiker Halit Kıvanç, Heykeltıraş Azimet Karaman, Prof. Dr. Ressam Özdemir Altan, Sanayici ve koleksiyoner Faik Erem, Prof. Dr. Korkut Boratav, Heykeltıraş Azimet Karaman, Sanayici ve koleksiyoner Yunus Kuşoğlu'na yaşam boyu onur ödülleri verildi.
Gece, AHURA Ritim Topluluğu'nun konseri ile sona erdi.
9'uncu Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında açılan 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılışKnidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılışKnidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılışKnidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne görkemli açılış

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