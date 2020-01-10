Knives Out sinemalarda… Knives Out konusu, oyuncu kadrosu ve Knives Out fragmanı

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan ve tüm beğenileri üzerine toplayan Rian Johnson yönetmenliğindeki Knives Out, ülkemizdeki izleyicileriyle "Bıçaklar Çekildi" adıyla vizyondaki yerini aldı. Geniş oyuncu kadrosuyla yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan Knives Out’un senaryosu da filmin yönetmeni Rian Johnson a ait. Yönetmen Johnson verdiği bir röportajda, filmle ilgili olarak "Alfred Hitchcock ile Agatha Christie'nin buluşması" tanımını kullandı. İşte Knives Out konusu, oyuncu kadrosu ve Knives Out fragmanı.

KNIVES OUT (BIÇAKLAR ÇEKİLDİ) KONUSU

Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.

KNIVES OUT OYUNCU KADROSU

Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell ve Christopher Plummer gibi önemli isimleri bir araya getiren film, bu kadroyla beklentileri zirveye taşıdı.

KNIVES OUT FRAGMAN