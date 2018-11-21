"KOAH erken yaşlandırıyor"

İSTANBUL, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Musaffa Salepçi, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılda yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) yaşlanmayı da hızlandırdığını söyledi.

Toplumsal bir sorun haline gelen KOAH, tüm dünyanın alarm verdiği hastalıkların başında geliyor. Bugün yaşam kaybının nedeni olan hastalıklar arasında 4. sırada yer alan KOAH’ın sigara içme oranlarının artmasına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çıkacağı öngörülüyor. İstatistikler, hayatı boyunca sigara içen kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinde kronik bronşit, yüzde 25’inde de KOAH geliştiğini gösteriyor.

"KADINLARDA DA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Yaşlanma ve cinsiyetin KOAH için en önemli risk faktörlerinden birini oluşturduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Musaffa Salepçi, "Zira, hastalığın yaşla birlikte arttığı ve özellikle 70 yaşın üzerindeki erkeklere yüzde 20’lere çıktığı gözleniyor. Bununla birlikte erkeklerde kadınlara oranla da 3 kat daha fazla görülüyor. Son yıllarda kadınlarda sigara içme oranlarının dünyada ve ülkemizde artması nedeni ile KOAH görülme sıklığı kadınlarda da arttığı gibi, daha da ağır seyretmektedir" dedi.