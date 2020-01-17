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  4. KOAH hastaları kirli havada nelere dikkat etmeli?

KOAH hastaları kirli havada nelere dikkat etmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi hava kirliliğine atfedilen hastalıklar arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, KOAh hastalarının kirli havalarda dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizerek; “Hastalarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske kullanmalı.” dedi. İşte KOAH hastalarının kirli havada dikkat etmesi gerekenler...

KOAH hastaları kirli havada nelere dikkat etmeli?

Sigara ve diğer tütün ürünlerine bağımlılık, biyoyakıt dumanına maruz kalma, iç ve dış ortam kirliliği nedenleri ile ortaya çıkan KOAH özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor.1-2 Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ta ölümlerin %26,8’inden dış ortam partikül maddelerinin etkileri görülüyor. 3-4 Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar arasında en büyük payı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve KOAH oluşturuyor.

Türkiye’de 3 milyon KOAH hastası olduğunu ve havayolları duyarlılığı artmış olduğu KOAH olgularında özellikle kirli havalarda semptomların arttığının altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Kış mevsiminde hem hava kirliliği ve hem de viral ve bakteriyel enfeksiyonların artması ile beraber hastaların hayatını tehdit eden alevlenmeleri de fazlalaşır. Bu iki faktörün bir arada olması da hastaların alevlenme tehlikesini artırır.” dedi.

Kirli havalarda hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yıldırım hastalara şu önerilerde bulundu; “Hastalarımız hava kirliliğinin arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça dış ortama çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldığında maske kullanmalı, günlük sıvı alımını, ilaçlarını düzenli kullanmayı ihmal etmemelidir. Günlük yakınmalarında beklenmedik artışlar olduğunda ihmal etmeden doktoruna başvurmalılar.”

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Anahtar Kelimeler:
koah hastalığı KOAH hava kirliliği

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