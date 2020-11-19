KOAH hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı? 11 altın öneri

Dr. Gamze Uçar, 21 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, en yaygın akciğer hastalıkları arasında yer alan KOAH’ın, ölümcül hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilen KOAH’ın küresel görülme sıklığının yüzde 15-20 düzeyinde olduğunu belirten Dr. Gamze Uçar, “Türkiye’de görülme oranı yüzde 19 olan KOAH, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ve ülkemizde en sık öldüren 4. hastalık. KOAH nedeni olarak birinci sırada yüzde 90 oranıyla sigara yer alıyor. Öyle ki sigara içenlerde KOAH gelişme riski içmeyenlere oranla 10 ila 25 kat fazla. Sadece aktif içiciler değil pasif içiciler de bu hastalığa yakalanabiliyor. KOAH’a yol açan diğer riskler de mesleki ve çevresel toz ve gaz maruziyeti ile genetik faktörlerdir" dedi.

KOAH’ın sık görülmesine ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın ölüm nedeni olarak bu kadar üst sıralarda yer almasında, hastaların doktora geç başvurmasının rol oynadığını söyleyen Dr. Gamze Uçar, hastalığın ilk belirtilerinin genellikle öksürük ve sabahları balgam çıkarma olduğunu ve bunun da sigaraya bağlanarak önemsenmediğini kaydetti.