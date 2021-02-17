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KOAH hastalarına Covid-19 sonrası balon tedavisi uygulanabilir mi?

17.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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KOAH hastalarına Covid-19 sonrası balon tedavisi uygulanabilir mi?

Öksürük, balgam, nefes darlığı ve hırıltılı solunum belirtileri ile ortaya çıkan KOAH hastalığı yaşayanlar, koronavirüs geçirdikten sonra balon tedavisi uygulanabilir.

Kronik hava yolu hastalığının nedenlerinin başta sigara olmak üzere tütün ürünleri kullanımı, çevresel faktörler ve bazen de kalıtsal faktörler olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, çoğu kere anamnez, fizik muayene ve solunum fonksiyon testi yapılarak tanısı konulan KOAH’da gerekli durumlarda basit akciğer filmi ya da çekilen bir bilgisayarlı tomografi ile de tanı konulabilmektedir.

KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavide en önemli nokta kişi şayet içiyorsa sigaranın bırakılmasıdır. Bunun dışında hekiminin uygun gördüğü ilaçları zamanında, doğru ve etkin bir şekilde kullanmasıdır. Korunmada aşılama, beslenme vb. faktörler de önemlidir. Kovid-19 enfeksiyonu ile mücadelede sürecinde kovid geçiren KOAH hastalarının akciğerlerinde ciddi doku hasarı olmadığı sürece tedavisi tamamlanmış sağlığına kavuşmuş hastalara bronkospik balon tedavisi rahatlıkla uygulanabilmektedir” diye konuştu.

“BRONŞLAR GENİŞLETİLEREK TEDAVİ EDİLİYOR”

KOAH hastalığında son yıllarda halk arasında balon tedavisi olarak billinen, tıbbi adı “Broncho Muco Cleaner Balon Uygulaması” olan bir yöntemin gündeme geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, “Burada amaç bir çeşit mekanik temizlik olup, bronşlardaki sekresyonların temizlenmesi ve hava yollarının açılarak hastanın rahatlatılmasıdır. Başta sigara olmak üzere birçok çevresel maruziyet sonucu KOAH gelişen hastalarda, solunum yollarında daralma ile balgam yapan hücrelerde sayıca artışa bağlı olarak sekresyon artışı olmaktadır. Balon tedavisi yönteminde, ameliyathane şartlarında genel anestezi altında bronkoskop adı verilen kameralı sistemle hastanın solunum yollarına girilerek, ulaşılabilen bütün küçük hava yolları bronş çapına uygun olarak seçilen balon ile birkaç saat içinde tek tek mekanik olarak temizlenmektedir. Burada kazıyıcı özelliği olan bir örgü ile kaplanmış şekilde özel olarak tasarlanmış balon, bir elektronik pompa yardımı ile ayarlanabilir basınç ve frekansla şişirilip, bronşlara uygulanmakta ve kalınlaşmış iç tabaka tekrar eski haline getirilerek bronşların genişlemesi sağlanmaktadır. Rahatlatıcı bir yöntem olan balon tedavisinin ardından hasta çoğu kere ertesi günü taburcu edilmektedir. Kişiye göre değişmekle birlikte uzun bir süre semptomlar azalmakta ve efor kapasitesi artmaktadır. Hastaların tekrar sigara içmemesi ve gerekli ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemlidir. İşlemin günümüzdeki dezavantajı maliyetinin yüksek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

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