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KOAH hastalarına en etkili ilaç yürüyüş

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

3 ay boyunca yapılan düzenli yürüyüş bile solunum fonksiyon testlerindeki kritik değerlerde yüzde 3 ile 10 iyileşme sağlarken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

KOAH hastalarına en etkili ilaç yürüyüş

3 ay boyunca yapılan düzenli yürüyüş bile solunum fonksiyon testlerindeki kritik değerlerde yüzde 3 ile 10 iyileşme sağlarken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, toplumda 40 yaş üste her 5 kişiden birinin KOAH’lı olduğunu söyledi ve yürüyüş önerdi.
Yürüyüşün KOAH’lılar için ilaç değerinde olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, "Düzenli yürüyüş kritik değerlerde yüzde 3 ile 10 iyileşme sağlıyor. Bu artışlar KOAH’ta düzenli kullanılan bazı ilaçların iyileştirme etkisine yakın" dedi.
Kent Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, KOAH’a zararlı gaz, toz ve parçacıkların solunması sonucu oluşan mikrobik olmayan iltihabın yol açtığını belirtti. KOAH’ın hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan ilerleyici özellikte bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Çağlayan, hastalık ilerledikçe kişinin yaşam kalitesinin bozulduğuna dikkat çekti. Görülme oranının yüksekliğine karşın her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurup doğru tanı aldığını kaydeden Dr. Çağlayan, "KOAH tüm dünyada 3. ölüm nedenidir. Tüm ölümlerin yüzde 5.5’inden sorumludur. Ülkemizde solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir. Bu ölümlerin yüzde 61,5’İ KOAH nedeniyledir. Tüm dünyada KOAH gelişimi için en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Diğer tütün ürünleri, genetik risk, iç ve dış her türlü hava kirliliği, tozlu dumanlı ortamlarda çalışmak KOAH gelişimini hızlandırır. KOAH tanısı basit ve ağrısız bir test olan ‘nefes ölçüm testi’ ile kolayca koyulur. KOAH tanısı konan kişiler kesinlikle sigarayı bırakmalıdır" şeklinde konuştu.
KOAH saptanan hastaların hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere dört gruba ayrıldığını, her grubun tedavisinin farklı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Çağlayan, yürüyüş önerdi, ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Düzenli yürüyüşler özellikle hafif, orta ve bir kısım ağır KOAH’lılarda çok faydalıdır. Yürüyüşler ortalama olarak 15 dakikada 500 metre mesafe olarak başlar, 5 günde bir 5 dakika artırılarak sonunda bir saatte 3 kilometre (10 dakikada 500 metre) olacak şekilde her gün devam ettirilir. Toplam 3 ay sonunda hastanın tekrarlanan solunum fonksiyon testlerindeki kritik değerlerde yüzde 3 ila 10 arasında iyileşmeler saptanmıştır. KOAH’lı hastalar için bu artış değerleri çok anlamlı olup daha konforlu bir hayat yaşamasını sağlar. Bu artışlar KOAH’ta bazı düzenli kullanan ilaçların iyileştirme etkisine yakındır. O nedenle hastalarımıza sağlıklı nefesler için her gün bir adım daha fazla yürüyün diyoruz."

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