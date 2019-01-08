HABER

KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Kurukavak Köyü'nde oturan KOAH hastası Tahir Çakır (45), 112 Acile ait paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kurukavak Köyü'nde oturan KOAH hastası Tahir Çakır (45), 112 Acile ait paletli ambulansla hastaneye götürüldü. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, özellikle kronik hastalıkları bulunanların imkanları varsa kış aylarında şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesini tavsiye etti.
Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kurukavak Köyü'nde oksijene bağlı olarak hayatını devam ettiren ve fenalaşan KOAH hastası Tahir Çakır'a paletli ambulansla ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye paletli ambulansla çıkan 112 Acil ekipleri, Çakır'ı alarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, "Kurukavak köyünde KOAH hastamız vardı. Maalesef dört çeker ambulanslarımızın çıkamadığı bir yerdeydi hastamız. Bu yüzden biz de özel donanımlı paletli ambulansımızla hastaya ulaştık. Genel durumu iyi, hastayı teslim ettik. 7-24 hizmetteyiz paletli ambulansımızla. Hem merkezde hem de özellikle Yığılca’da hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.
Dr. Yılmaz, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların imkanları varsa şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yollarda kar yağışı dolayısıyla sorun yaşanıyor. İş makineleri açmasına rağmen kar yağışının yeniden yollar kapanıyor. Gündüz vakti sıkıntılı hastalar varsa aşağıya gelsinler, çok fazla yukarılarda ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalıkları varsa, çünkü gece vakti ulaşmak daha da zor olacaktır. Bu onların faydasına olacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildiKOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildiKOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kış salgınları her yıl 49 bin kişinin ölümüne neden oluyorKış salgınları her yıl 49 bin kişinin ölümüne neden oluyor
Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidirKelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Meclis koridorları karıştı!

Meclis koridorları karıştı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Kulaklıklardaki tehlike yatağa düşürüyor!

Kulaklık denerken sağlığınızı kaybetmeyin!

Migren ağrısı nasıl geçer? Migren tedavisi nasıl olur? Migren atakları önceden önlenebilir mi?

Migrenle başa çıkma yolları

Hamileler koşu bandı kullanabilir mi?

Hamileler koşu bandı kullanabilir mi?

Kış enfeksiyonlarından nasıl korunmalı? İşte 12 öneri

Bir bardak sütün içine bir çay kaşığı zencefil!

Yere sağlam basmak için nasıl adım atılmalıdır?

Yere sağlam basmak için nasıl adım atılmalıdır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.