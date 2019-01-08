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KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Kurukavak Köyü'nde oturan KOAH hastası Tahir Çakır (45), 112 Acile ait paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kurukavak Köyü'nde oturan KOAH hastası Tahir Çakır (45), 112 Acile ait paletli ambulansla hastaneye götürüldü. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, özellikle kronik hastalıkları bulunanların imkanları varsa kış aylarında şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesini tavsiye etti.

Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kurukavak Köyü'nde oksijene bağlı olarak hayatını devam ettiren ve fenalaşan KOAH hastası Tahir Çakır'a paletli ambulansla ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye paletli ambulansla çıkan 112 Acil ekipleri, Çakır'ı alarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, "Kurukavak köyünde KOAH hastamız vardı. Maalesef dört çeker ambulanslarımızın çıkamadığı bir yerdeydi hastamız. Bu yüzden biz de özel donanımlı paletli ambulansımızla hastaya ulaştık. Genel durumu iyi, hastayı teslim ettik. 7-24 hizmetteyiz paletli ambulansımızla. Hem merkezde hem de özellikle Yığılca’da hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Dr. Yılmaz, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların imkanları varsa şehir merkezine yakın yerlerde ikamet etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yollarda kar yağışı dolayısıyla sorun yaşanıyor. İş makineleri açmasına rağmen kar yağışının yeniden yollar kapanıyor. Gündüz vakti sıkıntılı hastalar varsa aşağıya gelsinler, çok fazla yukarılarda ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalıkları varsa, çünkü gece vakti ulaşmak daha da zor olacaktır. Bu onların faydasına olacaktır" diye konuştu.

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KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildiKOAH hastası paletli ambulansla hastaneye sevk edildi
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