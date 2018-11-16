KOAH ne demek? KOAH tedavi sonrası ne yapmalı? KOAH ilaçları iyileşmek için yeterli mi?

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon KOAH hastası var. Nefes darlığı ile ortaya çıkan ve hayatı kâbusa çeviren hastalıkla ilgili bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hijran Mammadova, “Bu hastalık özellikle büyük şehirlerde sigaradan, kırsal kesimlerde ise ısınmak için yakılan tezek dumanından kaynaklanıyor” dedi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı yani kısaca KOAH, uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalık… Tüm dünyada 600, ülkemizde ise yaklaşık 3 milyon KOAH hastası var. Hava yollarını daraltarak solunumu güçleştiren KOAH, aslında önlenebilir ve tedavi edilebilir. Genellikle kronik bronşit (sürekli öksürük durumu) ve amfizem (kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık) KOAH'a zemin hazırlar.

Bu hastalık özellikle sigara dumanı, evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan çeşitli bitkisel ve hayvansal kaynaklı yakıtlar (özellikle de kırsal kesimde kullanılan tezek) gibi zararlı maddeler, diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen havayollarının mikrobik olmayan iltihabı sonucu oluşur. 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar. Nefes darlığı ve/veya kronik öksürük ve balgam çıkarma gibi şikâyetlere neden olur. Hastalığın ilk aşamalarında ortaya çıkan öksürük yakınması aslında hastalığın ilk belirtisi olmasına rağmen genellikle bu şikâyet ‘sigara içimine’ bağlanır ve hastalar daha geç doktora başvurur. Hastalık bu ilk aşamada saptanabilirse, ilerlemesi durdurulabilir. Nefes darlığının olduğu astım, KOAH'la sık sık karıştırılabilir. Her iki hastalıkta da öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum şikâyeti olsa da hastalıkların birbirinden doğru ayırt edilmesi uzun süreli tedavi açısından oldukça önemlidir.