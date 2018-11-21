KOAH nedir? KOAH nedenleri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl olur? KOAH öldürüyor!

KOAH, dünyada her yıl ortalama 4 milyon, Türkiye’de ise 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde 40 yaş üstündeki her 10 kişiden birinin mücadele ettiği KOAH, Türkiye’de yaşanan ölümlerin nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları ve tümörlerden sonra dördüncü sırada yer alıyor. Central Hospital’dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mübeccel Akman, KOAH hastalığı hakkında bilinmeyenleri açıklıyor. KOAH NEDİR?



Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın baş harflerinden oluşan KOAH, enflamasyona bağlı gelişen ilerleyici bir nefes hastalığıdır. Kronik kelimesi, hastalığın uzun süre devam ettiğini, obstrüktif ise nefes borularının tıkandığını ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle KOAH’ın uzun süreler boyunca hava yollarında tıkanmaya neden olan fakat önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğu söylenebilir. Bu iltihaplanma, akciğerlerdeki akciğerdeki küçük hava odacıklarının harabiyeti sonucu hava yollarının daralmasıyla oluşur. Zamanla bu daralma giderek artış gösterir ve hava keseciklerine giren havanın çıkışı zorlaşır. İlerleyen süreçte, akciğerdeki küçük hava yolları iltihap sebebiyle şişer, balgam üreten bezler aşırı çalışmaya başlar ve bunun sonucunda da balgam miktarı artar. Hava keseciklerinde gelişen bu değişimler anormal olarak tanımlanır. KOAH, nefes darlığı, öksürük, balgam çıkartma, hırıltılı solunum ve morarma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Dünyada çok yaygın görülen KOAH, en sık ölüme yol açan dördüncü sıradaki hastalıktır. KOAH, hafif hastalık formundan yoğun bakım gerektirecek tablolara kadar kötüleşebilir.

SİGARAYI BIRAKIN!



KOAH için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigaraya pasif maruziyet dahi KOAH gelişimine katkıda bulunur. Aktif sigara kullanıcıları yaşadıkları öksürük ve balgam problemlerini kanıksadıkları için doktora başvurmaya gerek görmez. Fakat 40 yaş üzeri sigara içen ya da zorunlu içilen alanlarda bulunan ve öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin periyodik olarak nefes ölçümü testleri yaptırması gerekir. Erken dönemde sigaranın bırakılması KOAH’ın gerilemesine ve hastalığın gelişiminin durmasına destek olacaktır. İşyeri ve ev içinde bulunan kimyasallar ve hava kirliliği de KOAH nedenidir. Ayrıca büyük kentlerdeki hava kirliliği de en az sigara kadar risk faktörüdür ve ölüm riskini arttırır. Basit üst solunum yolu enfeksiyonları KOAH hastalarında daha ağır seyreder. Bu hastalar ayrıca daha kolay zatürre olabilirler. SIK TEKRARLAYAN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT



KOAH’ın ilerlemiş çok ağır formlarında kandaki oksijen miktarında azalma yaşanır. Bu nedenle de hastada morarma ve kalp yetersizliğine bağlı ayak şişmeleri görülür. Hastalık çoğunlukla 35 yaş altı kişilerde hemen fark edilemeyebilir. Ancak KOAH hastalığı bulunan kişiler diğerlerine oranla daha fazla grip, soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanır. Sık tekrarlayan solunum yolu hastalıkları görülüyorsa KOAH’tan şüphelenilmeli ve bir uzmana başvurulmalıdır.