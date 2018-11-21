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KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı yani yaygın olarak bilinen şekliyle KOAH dünya genelinde en sık ölümlere neden olan hastalıklar arasında dördüncü sırada yer alıyor. 2020 yılında ise üçüncü sıraya yükselmesi bekleniyor. 21 Kasım Dünya KOAH Günü’nde yapılan bilgilendirmelerle farkındalık yaratılmak istenen KOAH hastalığı sadece 2012 yılında 3 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bu nedenle KOAH tedavisi geç kalınmadan başlanması gereken hastalıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde dördüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ın 2020 yılında üçüncü sıraya yükseleceğine dikkat çekiyor. Yapılan açıklamada, KOAH’ın dünya genelinde sadece 2012 yılında tüm ölümler içerisindeki payının %6 olduğu ve 3 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

2002 yılından bu yana her yıl Kasım ayında Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases – GOLD) önderliğinde dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenleniyor. “Hiçbir Zaman Erken Değil - Hiçbir Zaman Geç Değil” sloganı ile düzenlenen etkinliklerde, KOAH tanısı konulması veya şüphelenilmesi için erken olmadığı ve KOAH tanısı koyulan hastaların tedavisi için geç kalınmadığı vurgulanıyor.

Yapılan açıklamada, çoğunlukla sigara kullanım hikayesi olan veya sigara içmekte olan 40 yaş ve üzeri erişkinlerde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na bağlı zararların, toplumun yaş ortalaması ve risk faktörlerine maruz kalma nedeniyle, önümüzdeki on yıllar içinde artacağına dikkat çekiliyor.

KOAH için, başta sigara olmak üzere tütün ve tütün mamullerinin kullanılması en büyük risk faktörü olarak başı çekiyor. Zararlı gaz ve partikül maruziyeti sonucu akciğerlerde kalıcı olarak hava akımı kısıtlılığı gelişiyor. Nefes darlığı, balgamlı veya balgamsız öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren KOAH, alevlenme olarak tabir edilen akciğer fonksiyonlarında ve hastanın genel durumunda ani olarak meydana gelen kötüleşmeler ile seyreden uzun süreli bir hastalık. Alevlenmeler hastanın tedavisi ve hastalığın gidişatı için olumsuz etki yaratabiliyor.

Çoğu KOAH tanılı hastada aynı zamanda başka hastalıklar da görülebiliyor. Bunların başlıcaları kalp damar sistemi hastalıkları, iskelet kası fonksiyon bozuklukları, metabolik sendrom, osteoporoz (kemik erimesi), depresyon, anksiyete ve akciğer kanseridir.

AVRUPA'DA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI MALİYETLERİNİN YÜZDE 56'SI KOAH

KOAH’ın toplum için ciddi bir sosyal ve ekonomik yük oluşturduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, maliyetlerin büyük kısmının alevlenmeler ve sonuçlarına bağlı olarak oluştuğunu belirtiyor. Sadece Avrupa Birliği’nde tüm sağlık harcamalarının içerisinde %6’lık pay solunum sistemi hastalıklarına bağlı oluşuyor. Bu solunum sistemi hastalıkları maliyetlerinin ise %56’sı KOAH nedeni ile gelişiyor.

KOAH tanısı için solunum fonksiyon testinin ardından tanı konuluyor ve hastalar şikayetleri, bulgularının ağırlığı ve aynı zamanda alevlenme durumlarının sıklığına göre 4 kategoriye ayrılıyor. Bu kategorizasyonun ardından hastaya uygun olan tedaviye başlanıyor. Başlıca tedavi yöntemi hastanın rahat kullanabileceği ve uyum göstereceği bir inhaler cihaz yardımı ile verilen ilaç tedavisi. Bunun için nefes ile akciğerlere ilaç etken maddelerini ulaştıran inhaler cihazlar tercih ediliyor. Hastaların, hekimleri tarafından reçete edilen tedaviye uyum göstermeleri tedavi süreci için büyük önem taşıyor. Tedavisini düzenli bir şekilde alan bir hastanın gidişatı tedavi uyumu olmayan bir hastaya göre çok daha olumlu olacaktır.

DÜZENLİ TEDAVİ, HASTALIĞIN GİDİŞATI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

KOAH tedavisinde hekim ile hastanın kuracağı diyalog, hastanın hastalığı hakkındaki farkındalık düzeyi, ilaç tedavisinin doğru ve düzenli bir şekilde uygulanması, düzenli takipler ile hastalığın gidişatının kontrolü için büyük önem taşıyor. Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, uygun tedavi ile KOAH hastalarının, hastalıklarının gidişatı ve yaşam kalitelerinde olumlu sonuçlar alabileceğini belirtiyor.


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