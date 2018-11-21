KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde dördüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ın 2020 yılında üçüncü sıraya yükseleceğine dikkat çekiyor. Yapılan açıklamada, KOAH’ın dünya genelinde sadece 2012 yılında tüm ölümler içerisindeki payının %6 olduğu ve 3 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

2002 yılından bu yana her yıl Kasım ayında Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases – GOLD) önderliğinde dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenleniyor. “Hiçbir Zaman Erken Değil - Hiçbir Zaman Geç Değil” sloganı ile düzenlenen etkinliklerde, KOAH tanısı konulması veya şüphelenilmesi için erken olmadığı ve KOAH tanısı koyulan hastaların tedavisi için geç kalınmadığı vurgulanıyor.

Yapılan açıklamada, çoğunlukla sigara kullanım hikayesi olan veya sigara içmekte olan 40 yaş ve üzeri erişkinlerde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na bağlı zararların, toplumun yaş ortalaması ve risk faktörlerine maruz kalma nedeniyle, önümüzdeki on yıllar içinde artacağına dikkat çekiliyor.