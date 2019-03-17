KOAH’ın ölüm sıralaması yükselişte

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Ertan Yazar, KOAH’ın bugün ölüme yol açan hastalıklar sıralamasında dördüncü sıradayken, 2030 yılına doğru üçüncü sıraya yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ile Akciğer Kanserleri Derneği’nin (AKAD) ortaklaşa düzenlediği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK 2019) konuşmacı olarak katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Ertan Yazar, KOAH ve erken tanının önemi hakkından bilgiler verdi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) zararlı gaz ve partiküllere maruziyet sonucu hava yollarının daralması ve akciğerlerdeki havanın dışarıya çıkışında bir sıkıntının oluşması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Prof.Dr. Yazar, sigara ve nargile dumanı ile KOAH’ın doğru orantılı olduğunu dile getirdi. "Sigara ve nargile kullanımının etkisi"

Sigara dumanıyla birlikte bir sosyalleşme aracı gibi görülen nargile kullanımının yaygınlaşmasıyla KOAH’ın artmasına neden olduğunu kaydeden Prof.Dr. Yazar, “Yine kadınlarda sigara içme oranları arttı. Aslında anne bir rol model ve kadınlardaki artış direkt genç popülasyonda da sigara kullanımında artışa yol açıyor. KOAH’ı önlemek için yapılması gereken en önemli şey sigaraya hiç başlanmamasıdır. Başlamış olan hastalarda da sigarayı bırakmaları için gereken çabayı son derece üstün bir şekilde uygulamaya devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

"Üçüncü sıraya doğru ilerliyor"

KOAH’la ilgili Türkiye’de farklı gruplarda çalışmalar yapıldığını aktaran Prof.Dr. Esra Ertan Yazar, ”Yaş grupları farklı alınmış risk faktörleri farklı alınmış ama genel olarak yüzde 10 ile 20 gibi bir prevelans sıklık bildiriliyor. Artış yönünde bir şey yok ama genel olarak dünyada KOAH’la ilgili verilere bakıldığında KOAH’a bağlı hem ölümün hem de sakatlanmanın arttığı gösterilmiş ve bugün için 2020 yılında 4. sıradayken 2030 yılı için KOAH ölüme yol açan hastalıklar arasında 3. sıraya yükselmesi ne yazık ki beklenmekte” dedi. "Tozlu alanda çalışanlar"

Prof.Dr. Yazar, toza, dumana maruz kalan maden işçileri, çimento fabrikası çalışanları, yine demir ve alüminyum gibi alanlarda çalışanların sigara kullanmalarıyla birlikte KOAH riski altına girebileceklerini işaret ederek, “Bir de özellikle kırsal bölgelerde biomas maruziyeti diyoruz tandır kullanılması hem ısınma hem pişirme amaçlı olarak bu şekilde yakıtların kullanılması da özellikle sigara içmeyen kadınlarda da KOAH hastalığının gelişmesine yol açabiliyor. Bu durum hastalarda da tanının atlanmasına gözden kaçırılmasına yol açabiliyor” ifadelerine yer verdi.